Tenis / Bianca Andreescu - Angelique Kerber, finala Indian Wells 2019

Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tânăra de 18 ani din Canada, de origine română, va juca finala Indian Wells 2019 cu experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA, fost lider mondial, în vârstă de 31 de ani. Meciul are loc duminică seara, la ora 21:00, ora României.







Germanca Angelique Kerber a ajuns în faza finală a competiției după ce a învins-o fără probleme în semifinale pe elvețiana Belinda Bencic, o sportivă de 22 de ani, dar care a dovedit în timpul turneului că este în mare formă. Meciul a durat puțin peste o oră și s-a încheiat în două seturi: 6-4, 6-2 pentru Kerber.











În ceea ce o privește pe Bianca Andreescu - marea surpriză a turneului Indian Wells 2019 - ea a ajuns în finală, intrând în competiție ca beneficiară a unui wildcard, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA. A fost un meci foarte disputat, încheiat în trei seturi: 6-3, 2-6, 6-4.



Bianca Andreescu și Angelique Kerber se întâlnesc pentru prima dată pe terenul de tenis. Ambele se află pentru prima dată în finala Indian Wells. Pentru germancă, miza este cu atât mai mare cu cât ar putea urca pe locul 3 WTA, depășind-o pe Simona Halep, în caz că va câștiga turneul Indian Wells 2019. În schimb, Bianca Andreescu spunea că va aborda această partidă fără stres, pentru că nu are nimic de pierdut, va încerca să se bucure de joc și atât.





Ea a reușit oricum să scrie istorie la Indian Wells, fiind prima jucătoare care intră în competiție cu un wildcard și ajunge în finală. Mai mult, are asigurat de luni un loc între primele 30 de jucătoare ale lumii, fiind totodată și cea mai tânără sportivă dintre ele. Și asta, după ce la sfârșitul anului trecut Bianca Andreescu ocupa locul 178 WTA. Are, însă, o serie de 35 de meciuri disputate, din care a pierdut numai trei. Bianca Andreescu a câștigat în acest an prima ei finală a unui turneu WTA, la Newport, a jucat în finala de la Auckland, dar a pierdut-o, iar acum joacă pentru prima dată o finală a unui turneu de categorie Premier Mandatory.





Sursa: digi24.ro