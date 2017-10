Tenis / Angelique Kerber a câștigat US Open

Ştire online publicată Duminică, 11 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber a câștigat al doilea titlu de Mare Șlem din carieră impunându-se sâmbătă în finala US Open în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-4, în 2 ore și 7 minute, în fața cehoaicei Karolina Pliskova.Kerber, care deja își asigurase primul loc mondial, reușind să o detroneze pe americanca Serena Williams înaintea acestui meci, este prima jucătoare din Germania care se impune la New York după Steffi Graf, în 1996.Ea a început și a încheiat anul cu un titlu de Mare Șlem, după ce în ianuarie s-a impus la Melbourne în Openul Australiei.În urma acestei victorii, Angelique Kerber a intrat în posesia unui cec de 3,5 milioane de dolari și a 2.000 puncte WTA.Pliskova rămâne astfel pe locul 6 în clasamentul mondial. Dacă ar fi câștigat finala, de luni ea ar fi depășit-o pe românca Simona Halep (eliminată de Serena Williams în sferturile de finală la US Open), ocupanta locului 5.