Tenis / Andreea Olariu și Andrei Radu au câștigat Selecţia Naţională U11 a FRT

O nouă Selecție Națională organizată de Federaţia Română de Tenis (FRT) a adunat la start cea mai bună generație de jucătoare și jucători U11, din România, pe terenurile Centrului Național de Tenis din București. Iar după cinci zile de tenis de un nivel foarte ridicat, au fost stabiliţi şi câștigătorii.În concursul fetelor, fără să piardă vreun set în cele cinci meciuri, s-a impus Andreea Olariu, jucătoare legitimată la CS Sport 4 Fun Timișoara.În finala jucată împotriva unei jucătoare de la ACS Nitech, Veronica Cervac, Andreea s-a impus cu 6-1, 6-1, după ce câștigase semifinala cu Maria Pop cu 6-2, 6-3.În finala mică, pentru locul 3, Maria Pop, de la AS CS AS Politehnica București, a trecut cu 6-1, 6-0, de Andreea Kurta, de la LPS „Mircea Eliade” București, informează Federaţia Română de Tenis.Situație aproape identică și în turneul de simplu al băieților, câștigat de Andrei Radu, jucător legitimat la TC Champion, fără să piardă vreun set. Finala de simplu s-a jucat în două seturi, 6-4, 6-1, în întâlnirea cu David Cercel, de la CS AS Politehnica București.În semifinale, David Cercel a câștigat un meci foarte disputat, 3-6, 6-4, 6-3, cu Tudor Preda, de la CSA Steaua, în vreme ce Radu Andrei a trecut cu 6-4, 6-3, de Darius Dorin, de la LPS „Mircea Eliade”.Finala mică, pentru locul 3, i-a revenit lui Dorin Darius, care a avut nevoie de trei seturi, 6-2, 1-6, 6-2, pentru a trece de Tudor Preda.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro