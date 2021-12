Tenis / Andreea Kurta și Andrei Radu au câștigat Campionatele Naționale Individuale de Iarnă U11

La finalul unei competiții cu multe meciuri de înaltă calitate, competiție găzduită de terenurile de hard ale FRT, din cadrul Centrului Național de Tenis din București, Campionatele Naționale Individuale de Iarnă U11 și-au desemnat câștigătorii, informează Federaţia Română de Tenis.În turneul de simplu al fetelor, după un meci incredibil de trei seturi, Andreea Kurta (LPS „Mircea Eliade” București), cap de serie nr. 2, s-a impus cu 3-6, 6-3, 6-3, în fața favoritei nr. 3, Maria Valentina Pop (AS CS AS Club Politehnica București).În finala mică, Andreea Olariu (CS Sport 4 Fun Timișoara), favorita principală a turneului de simplu, a câștigat cu 6-2, 6-2 întâlnirea cu Alexia Brabete (CSS Alexandria), cap de serie nr. 4.Andrei Radu, favorit principal al turneului de simplu băieți, nr.1 în clasamentul României la U12, s-a impus și la aceste Naționale jucate pe hard.Legitimat la CS Tenis Club Champion București, Andrei Radu nu a pierdut niciun set, în finală reușind să se impună cu 6-2, 6-3, în fața lui Darius Dorin (LPS Mircea Eliade București), cap de serie nr. 7.În finala mică, jucată tot în două seturi, Lucas Milos (Club Sportiv Helios), favorit nr. 6, a trecut cu 6-3, 6-4, de Tudor Preda (CSA Steaua București).Adversare în semifinale, la simplu, Andreea Olariu și Maria Pop au făcut pereche în turneul de dublu, și au câștigat titlul fără să piardă vreun set.Favoritele nr. 1 ale probei s-au impus cu 6-2, 6-1, în fața favoritelor cu nr. 2, Andreea Kurta și Alexia Brabete.Finala mică, pentru medaliile de bronz, a fost mult mai disputată, Ștefania Boroș (CSM Brăila) și Medeea Fereștean (Intersport Arad) câștigând cu 4-6, 6-2, 10-6, întâlnirea cu Veronica Cervac (ACS Nitech) și Miruna Neculaes (ACS Sense Roman).În fine, în turneul de dublu al băieților avea să se impună tot echipa favorită nr. 1, adică Andrei Radu și Lucas Milos, dar meciul lor cu perechea favorită nr. 2, Patrick Bolduț (ACS Sergiu Carp) / David Cercel (AS CS AS Club Politehnica București), a fost mult mai disputat, fiind câștigat cu 6-2, 7-6(5).Finala mică a revenit favoriților nr. 3, David Arcip (CS Lechnner Tennis Brașov ) / Tudor Preda, câștigători cu 6-4, 6-3, în fața perechii Darius Crăciun (CS Tenis Club Champion București) / Ștefan Chindriș (ACS AT Rm. Vâlcea).Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis