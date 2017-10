TENIS / Ana Bogdan a învins-o pe Alexandra Dulgheru în primul tur al calificărilor la Roland Garros

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucatoarea Ana Bogdan, locul 106 WTA, a acces, marti, in turul doi al calificarilor la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, trecand in runda inaugurala de Alexandra Dulgheru, numarul 511 mondial, anunta News.ro. Ana Bogdan s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6 (5).In runda urmatoare a calificarilor, Bogdan o va intalni pe turcoaica Basak Eraydin, numarul 209 mondial.La masculin, pe tabloul calificarilor se afla Marius Copil, locul 93 ATP si favorit principal, care a trecut in runda inaugurala, luni, de canadianul Denis Shapovalov, numarul 190 mondial, scor 6-0, 4-6, 6-2. In turul doi, Copil va juca impotriva lui Ilya Ivashka din Belarus, locul 199 ATP. Confruntarea dintre cei doi va avea loc miercuri si va fi a patra de pe terenul 8.