Tehnicianul FC Basel, după remiza cu STEAUA: ,,Am pierdut două puncte"

Ştire online publicată Miercuri, 23 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul FC Basel,, a declarat, marți seară, că, având în vedere desfășurarea meciului cu Steaua, scor 1-1, în grupa E a Ligii Campionilor, poate spune că echipa sa a pierdut două puncte."A fost un meci în care am pierdut două puncte având în vedere derularea jocului. Am ratat ocazii mari. Steaua a riscat și asta ne-a determinat să nu mai avem siguranță. La gol a fost dezorganizare în apărare și de aceea am pierdut două puncte. Astăzi a fost un meci cu un adversar direct pentru locul 3. Acest rezultat ne va ajuta doar dacă vom câștiga meciul de acasă. Am încercat să menținem 1-0 dar nu am reușit. Steaua a scos de două ori de pe linia porții. Fiecare echipă are șanse de calificare, dacă vom câștiga acasă, ne vom asigura locul trei și apoi vom vedea cu Chelsea acasă și Schalke în deplasare", a spus Yakin.