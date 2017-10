Ştefan Stoica nu contează pe Marius Ene în primele meciuri din retur

Ștefan Stoica nu contează pe Marius Ene în primele meciuri din retur

Atacantul Marius Ene nu intră în planurile antrenorului Farului, Ștefan Stoica, pentru debutul returului. După ce transferul la Astra a picat, vârful a revenit la Constanța și a și jucat aproape o jumătate de oră în amicalul cu CS Eforie, în echipa rezervelor. „Ene e jucătorul Farului. Nu avem ce face, trebuie să-l luăm în calcul, însă, pentru primele etape din retur, ne-am făcut alte planuri”, a spus „Mourinho”, care crede că golgeterul Chico are șanse să joace duminică, contra Dunării Giurgiu. Farul va anunța astăzi lotul de jucători pentru retur. „Eu am propus ceva, am înaintat o listă, iar conducerea va lua decizia. Antrenorul nu poate să dea afară pe nimeni”, a declarat Stoica. Tehnicianul le-a răspuns și suporterilor, care ar fi preferat ca Farul să joace într-un sistem mai ofensiv. „Toată lumea crede că 4-1-4-1 e o așe-zare defensivă, dar nu e, mai ales că avem jucători de bandă care efectiv joacă în spatele vârfului. Ajungem astfel într-un 4-3-2-1, care eu zic că e cel mai ofensiv sistem. Însă vedem duminică dacă suntem buni. Se va juca pe puncte, iar concentrarea va fi alta”, a arătat antrenorul. Principalul Farului a mai spus că, după incidentul din meciul cu Unirea Slobozia, i-a acordat o ultimă șansă juniorului Matei. „E rușinos ce a făcut Matei, însă a fost prima lui abatere de când am venit eu la Farul și ar fi fost păcat să-l eliminăm așa, din prima. Am avut o discuție cu jucătorul și cred că a înțeles că e ultima lui șansă dacă vrea să mai joace fotbal de performanță și să nu-și irosească talentul”, a detaliat tehnicianul. Fanii Farului sunt însă în continuare supărați pe Matei, pe care-l acuză de lipsă de respect față de ei.