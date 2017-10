Ştefan Stoica e mulţumit de pregătirea Farului

Ștefan Stoica e mulțumit de pregătirea Farului

Antrenorul „marinarilor“ va stabili sâmbătă după-amiază lotul pentru cantonamentul de la Poiana Brașov. De vineri, s-a prezentat la antrenament și George Curcă, iar „Mourinho“ a chemat la prima echipă încă doi jucători de la Farul II. „Sunt foarte mulțumit după prima săptămână de pregătire. Lotul este talentat, îi așteptăm și pe cei șapte străini pe care mă voi baza, plus doi jucători pe care probabil că îi vom mai aduce, ca să completăm grupul de 25-26. Muncim și cred că vom face lucrurile așa cum trebuie. Pentru mine, cu siguranță va fi mult mai ușor decât la echipele la care am activat până acum, pentru că dispun de un lot omogen, jucătorii de aici având cel puțin un an sau doi împreună. Dintre cei care au început pregătirea, am renunțat la 3-4, întrucât am fost ferm convins că Farul are resurse la nivelul echipei a doua mai bune decât cei care veniseră să dea probe. Mi se pare normal ca, atunci când ai jucători în curte, să te uiți la ei”, a declarat, vineri, Ștefan Stoica. La antrenamentul de după-amiază, „Mourinho” a avut la dispoziție 18 jucători, noutățile fiind, față de joi, George Curcă, portarul revenit de la Dinamo prezentându-se la pregătire cu o zi mai devreme față de cum estimase, dar și doi tineri de la Farul II, Ionuț Călin (21 ani, jucător de bandă dreaptă sau mijlocaș la închidere) și Alexandru Iovănescu (19 ani, mijlocaș stânga). Portarul din Bosnia care venise joi la Farul a plecat după doar o zi, „marinarii” fiind acum acoperiți în poartă, prin întoarcerea lui Curcă. Pune umărul la promovarea Farului George a spus că Dinamo l-a înștiințat că, la vară, nu va plăti suma pentru a-l achiziționa (el fiind doar împrumutat de la Farul), astfel că a ales să se întoarcă. Vineri seară, Curcă urma să se înțeleagă cu șefii Farului asupra ultimelor detalii contractuale. „Cel mai important motiv al întoarcerii mele este că, în vară, Dinamo trebuia să plătească o anumită sumă pe mine, dar mi s-a spus că nu e posibil. Mi s-a propus să rămân până la finele campionatului, că e nevoie de mine, dar mi-am dorit să mă întorc, pentru că mai bine să vin acum și să fac ceva pentru Farul decât să vin la vară. Nu e nicio problemă pentru mine că joc în Liga a II-a, am mai făcut-o la începutul carierei mele la Farul. Trebuie să promovăm, pentru că Farul merită să fie în prima ligă. Diseară (n.n. - vineri seară), mai am o discuție cu patronatul clubului, în cadrul căreia sper să se rezolve micile detalii. De astăzi (n.n. - vineri), pot să spun că sunt înapoi acasă”, a declarat George, înaintea antrenamentului de vineri după-amiază. „Încă din prima zi mi-am dorit să vină un portar valoros, pentru că nu poți vorbi de Liga 1 dacă nu ai un portar de calibru. În același timp, Curcă este un goal-keeper cu care nu mai facem experimente, îl cunoaștem, știm cine este”, a spus principalul farist. Condițiile plecării lui Mățel Ștefan Stoica a spus că Farul nu acceptă trecerea lui Mățel în Ghencea în termenii inițiali propuși de Steaua, Alex la schimb cu Tudose, Ninu și Iacob sau Andrei Ionescu. „Aseară (n.n. - joi seară), am stat până la 1 noaptea cu patronul clubului și mi s-a spus că doar dacă ne dă Steaua vreo 5-6 jucători intră în discuție despărțirea de Mățel. Îmi place această optică. Se vede că cei care conduc Farul Constanța sunt oameni serioși, care nu se gândesc la vreun schimb sau la vânzarea vreunui jucător. Pentru mine, ca antrenor, este foarte ușor să lucrez așa”, a arătat „Mourinho”, care mai are totuși nevoie de întăriri în centrul apărării. „Ne gândim la mai multe variante. În cel mai rău caz, vom cumpăra. Cred că avem forța de a achiziționa fotbaliști puternici”, arată antrenorul. Stoica va stabili lotul pentru Poiana Brașov sâmbătă după-amiază. Oameni puternici lângă Farul „Așteptăm oameni puternici lângă noi. Din câte am înțeles, patronii clubului sunt dispuși să poarte discuții cu orice om de afaceri din Constanța, pentru că, fără sponsorizări și sprijin financiar, nu putem să vorbim de un oraș și de o echipă puternice” Ștefan Stoica, antrenor Farul