Ştefan Stoica a găsit opt-nouă dintre titularii Farului

Ștefan Stoica a găsit opt-nouă dintre titularii Farului

După trei etape scurse din returul Ligii a II-a, principalul „marinarilor“ încă nu a identificat formula standard, dar spune că este foarte aproape. Portretul titularului: să fie motivat și să vrea să lupte pentru Farul. Forțat de suspendări, accidentări și de evoluția sub așteptări a unora dintre elevii săi la Chiajna, antrenorul Farului, Ștefan Stoica, a început meciul cu Victoria Brănești cu cinci nume noi față de ultima umilință cu 1-4, dintre care patru jucători, Sardescu, Pătrașcu, Prodan și Fatai, nu jucaseră niciun minut în precedentele două meciuri din retur. „Surprize vor mai fi, o să găsesc până la urmă jucătorii motivați și care vor să lupte pentru Farul. Nu mi-e teamă că voi identifica prea târziu 11-le ideal, pentru că deja opt-nouă posturi sunt clare”, a declarat Stoica. Contra Brăneștiului, tehnicianul i-a schimbat rolul juniorului Farului, Cosmin Matei. Folosit în acest sezon preponderent mijlocaș stânga, tânărul internațional a fost distribuit în centrul liniei de trei din spatele unicului vârf, iar pe stânga a trecut Cristocea. Chiar dacă a recunoscut că, sâmbătă, au fost și „marinari” cu evoluție mai slabă, „la fiecare joc vor fi doi-trei jucători în zi mai proastă”, Ștefan Stoica s-a declarat mulțumit de fotbaliștii săi. „Au adus mingea în fața porții și au avut situații de a înscrie, multe și bune. Scorul e urât, dar cred că Farul a fost echipa mai puternică, formația care a jucat fotbal. Nu-mi pot imagina cum să câștigi când nu ai șutat o dată la poartă. Se pare însă că nu avem nici noroc, dar este și o problemă psihologică. Dacă vezi că ratezi, pierzi puțin din luciditate și din forța de joc”, a mai arătat principalul Farului. Ieri, „marinarii” au avut o mișcare ușoară, pe terenul II, condusă de antrenorul secund Vasile Mănăilă, în absența lui Stoica. A participat și Ignat, dar stoperul se va pregăti și săptămâna aceasta separat. Vlas și Chico sunt în continuare sub tratament, însă portughezul se simte bine. S-ar putea ca, de lunea viitoare, golgeterul Farului să revină la pregătire cu echipa și să aibă șanse să joace în meciul cu Sportul Studențesc. Recu-perarea lui Vlas în schimb e mai de durată. Altfel, sârbul Momir Desnica încă nu a fost legitimat, iar în privința mijlocașului de 21 de ani aflat în probe, Robert Portik, care s-a antrenat și ieri cu Farul, nu s-a luat o decizie. Iovănescu e din ce în ce mai bine Vești bune și de la Sevastian Iovănescu, președintele executiv al clubului, a cărui stare de sănătate evoluează spre bine. „E conștient și din ce în ce mai bine. Comunicăm chiar, însă, bineînțeles, mai mult îi ghicesc vorbele de pe buze. Încet-încet, ne apropiem de adevăr. Perioada critică a trecut. Astăzi (n.n. - ieri), Bebe a fost transportat pentru un examen la un computer tomograf, al cărui rezultat îl așteptăm mâine (n.n. - astăzi). Se pare că încă mai are apă la plămâni, dar sperăm ca totul să fie bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber, soția lui Sevastian Iovănescu, Alexandra.