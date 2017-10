Ştefan Radu va refuza viitoare convocări la Naţională

Ștefan Radu va refuza viitoare convocări la Națională

Fundașul Lazio, Ștefan Radu, a cărui echipă a pierdut, zilele trecute, partida cu Fenerbahce (0-2) în sferturile Europa League, a declarat, vineri, pentru Dolce Sport, că nu vrea să mai joace vreodată la națională.„Da, cu siguranță voi spune «pas» următoarelor convocări. Probabil voi avea o discuție cu Victor Pițurcă după perioada aceasta foarte grea pe care urmează să o avem. Mai multe v-a spus domnul Becali (n.r. - Ioan). Nu am avut evoluții foarte apreciate la națională și asta este tot ce pot spune. Sunt jucători care pot duce greul echipei naționale, nu este nicio pierdere”, a spus Ștefan Radu.În meciul cu Fenerbahce, Ștefan Radu a fost cel care a provocat penalti-ul acordat turcilor, transformat ulterior de Webo (min. 78).„Din moment ce arbitrul a fluierat penalti, îmi e greu să cred că nu a fost. Am atins mingea cu mâna, dar involuntar. Am sărit la cap și mingea mi-a atins involuntar mâna”, a mai spus Radu.