Ştefan Paloşi va lupta, în acest an, în turneele ITF Futures

Ștefan Paloși va lupta, în acest an, în turneele ITF Futures

Considerat ca fiind unul din cei mai talentați tineri jucători de tenis din România, constănțeanul Ștefan Paloși (16 ani) rămâne cu picioarele pe pământ, conștient de faptul că greul abia de acum va începe, urmând să evolueze în turneele ITF Futures pentru seniori.Sezonul trecut, sportivul s-a pregătit la TC Idu Mamaia, alături de antrenorul Damian Petcu, iar spre finalul sezonului, a plecat în pregătire la București, sub atenta supraveghere a antrenorului Gabriel Moraru. Trecerea de pe litoral spre Capitală nu a făcut decât să-i îmbunătățească forma sportivă, sfârșitul de an consemnând un salt spectaculos, de câteva sute de locuri în ierarhia ITF, până pe locul 240.„Anul acesta, vor începe turneele ITF Futures la noi în țară și va trebui să muncesc extrem de mult pentru a-mi ridica nivelul de joc și a putea face față competiției, deoarece premiile s-au majorat și vor atrage foarte mulți jucători experimentați. Câștigătorul se va alege cu o sumă cuprinsă între 1.500 și 2.000 euro. Sunt în pregătire la București, unde am de respectat un program strict de antrenament, menit să îmi pună la încercare limitele”, a declarat Ștefan Paloși.Tânărul jucător vede un idol în persoana legendarului Roger Federer, însă încearcă să culeagă câte ceva util din stilul fiecărui jucător de talie mondială pentru a-și perfecționa jocul.„De la Roger Federer «fur» partea ofensivă, jocul de picioare și atitudinea sa de campion. Are un psihic de fier, o liniște și o relaxare ieșită din comun. De la Novak Djokovic îmi place spiritul de luptă și faptul că nu renunță la nici o minge. De la Rafael Nadal am înțeles ce înseamnă cu adevărat să muncești pentru a ajunge la un anumit nivel. Pentru asta ai nevoie de seriozitate, pe care o transpui atât pe teren, cât și în afara lui, iar de la Stanislav Wawrinka îmi plac foarte mult loviturile sale puternice. Mă inspir din jocul lor și încerc să îmi formez un stil propriu care să mă ajute să evoluez cât mai bine”, a conchis jucătorul de 16 ani.