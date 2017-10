Ştefan Paloşi participă la cel mai important turneu internaţional U14

Ștefan Paloși participă la cel mai important turneu internațional U14

Constanța se mândrește cu fiecare reușită a Simonei Halep sau a lui Horia Tecău. În timp ce seniorii tenisului constănțean cuceresc titlu după titlu pe scena internațională, la malul Mării Negre, cei mici se duc la antrenamentele de tenis cu gândulsă ajungă și ei campioni.Ștefan Paloși este unul dintre copiii talentați ai orașului nostru. La doar 14 ani, Ștefan are aproape 8 ani de experiență în tenis și nenumărate premii câștigate.După ce a început să câștige concursuri în țară, micul tenisman s-a afirmat și la competiții internaționale. Astfel, anul acesta, la turneul din Barcelona „Sanchez - Casal”, Ștefan a ajuns până în semifinalele, iar în turneul de la Furstenfeld, Austria, a câștigat locul I. Seria locurilor întâi a continuat și la turneele din Slovenia și Bulgaria.Săptămâna aceasta, Ștefan se pregătește să plece la Tennis Europe Junior Masters U14, Reggio Calabria, în Italia, programat în perioada 3-5 octombrie. Este cea mai importantă competiție internațională destinată categoriei sale de vârstă, iar obiectivul său este să ajungă în primii patru.„Obiectivul lui este să ajungă cât mai sus în tenisul mondial. Vrea să ajungă în Top 10 ATP, dar până acolo este mult de muncă. Cu sprijinul asociației Șoimii Tenismeni și cu ajutorul multor prieteni cărora țin să le mulțumesc, Ștefan s-a putut afirma la multe competiții. Ultimul turneu la care se va duce va fi turneul din Malta pentru categoria U16", a declarat, pentru „Cuget Liber”, tatăl sportivului, Ionuț Paloși.Ștefan Paloși s-a antrenat cu Ionuț Brătulescu timp de trei ani și jumătate, până în vara acestui an. Vara aceasta, Ștefan a continuat pregătirea la Academia Pescariu, iar acum, în Constanța, se antrenează cu Andraș Sze-kely. Anul acesta, Ștefan are în palmares 45 de victorii și doar 9 înfrângeri.La turneul din Italia, vor mai participa două jucătoare de tenis românce, Selma Cadâr, din Constanța, și Mihaela Mărculescu, din București. Cei trei vor fi însoțiți de antrenorul federal Radu Bădin. Participanții la Tennis Europe Junior Master vor veni din 15 țări: Rusia (10 jucători), Bosnia și Herțegovina (3 jucători), România (3 jucători), Belarus, Ungaria, Germania, Serbia și Polonia (câte doi reprezentanți).