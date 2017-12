Ştefan Paloşi, ascensiune fulminantă în Top ITF. "Visez să joc împotriva lui Federer!"

Ștefan Paloși, ascensiune fulminantă în Top ITF. "Visez să joc împotriva lui Federer!"

S-a încheiat un sezon bun pentru unul din cei mai valoroși tineri jucători de tenis pe care îi are România la ora actuală. Constănțeanul Ștefan Francisc Paloși, care va împlini, pe 28 ianuarie, 18 ani, a reușit să impresioneze prin ambiția și dorința de a progresa, și de a le călca pe urme idolilor săi, Andrei Pavel și Roger Federer.Dacă în luna ianuarie 2017, Ștefan Paloși era situat dincolo de poziția 400 ITF, la începutul lunii viitoare, în prima lună a lui 2018, acesta va intra în Top 20 cei mai buni juniori ai planetei, fiind primul român clasat.Ascensiunea fulminantă nu a fost deloc întâmplătoare pentru sportivul legitimat la Tenis Club Idu Mamaia. Este o consecință a eforturilor pe care acesta le face de 10 ani, timp în care a devenit multiplu campion național, atât în probele de simplu, cât și în cele de dublu.2017 a debutat cum nu se mai putea mai bine pentru Paloși: și-a aniversat cea de-a 17-a zi de naștere alături de echipa de Cupa Davis a României, pentru confruntarea cu Belarus, de la Minsk.„Ce cadou mai frumos și-ar fi putut dori un sportiv la 17 ani? A fost o experiență extraordinară pentru mine, să mă antrenez alături de Andrei Pavel, Marius Copil sau Horia Tecău”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ștefan Paloși.În luna iunie, elevul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” a reușit turneul carierei, la Allianz Kundler German Juniors - Berlin, acolo unde a cedat în finală, după un meci spectaculos, împotriva unui sportiv din țara gazdă, Rudolf Molleker.Un alt eveniment important al anului, întipărit mult timp de acum în sufletul constănțeanului, este prima prezență la un turneu de Grand Slam: US Open. Chiar dacă a fost eliminat încă din calificări, pentru Paloși a reprezentat o senzație pe care nu a mai trăit-o niciodată atât de intens.„Am fost la doar trei puncte de accederea pe tabloul principal al turneului US Open. Din păcate, am fost eliminat în calificări, dar consider că a fost o experiență benefică, din care am învățat multe lucruri”, a completat Paloși.Sfârșitul de an l-a găsit pe tânărul tenis-man peste ocean, acolo unde, în luna decembrie, a luat parte la două din cele mai puternice turnee de juniori din lume: Eddie Herr și Orange Bowl.„M-am bucurat foarte mult că am atins faza semifinalelor la Eddie Herr. Oboseala și-a spus cuvântul la Orange Bowl, dar per total sunt mulțumit de aventura mea în Statele Unite. Acum, pot spune că a fost un an bun pentru mine, m-am simțit bine pe teren și rezultatele nu au întârziat să apară”, a concluzionat constănțeanul.Astfel, după un periplu prin cele mai importante turnee ale mapamondului, cu 92 de partide disputate la dublu și simplu, Ștefan Paloși a obținut trei trofee (toate la dublu): la Mediaș-Sibiu, Hodmezovasarhely (Ungaria) și Merida (Mexic). De asemenea, a mai pierdut o finală de simplu, la Berlin (Germania) și una la Haskovo (Bulgaria).Ștefan Paloși s-a apucat de tenis la vârsta de 6 ani, atunci când mergea în paralel cu pasiunea sa pentru fotbal. Alegerea decisivă s-a realizat la vârsta de 8 ani, când l-a văzut jucând pentru prima dată pe elvețianul Roger Federer.„Când l-am văzut prima oară jucând, mi s-a părut că este un Dumnezeu al tenisului și am zis că într-o bună zi aș vrea să joc împotriva lui și chiar să îl bat. Atunci mi-am stabilit ca sport prioritar tenisul. De atunci și până în prezent, am reușit să învăț foarte multe lucruri, să mă maturizez mai rapid decât ceilalți copii. A trebuit să iau decizii importante și corecte pentru mine, pe teren și în afara lui, mi-am făcut o grămadă de prieteni din toată lumea, iar acest sport a deveni pentru mine o nouă viață”, spune tânărul sportiv.După șase ore de antrenamente fizice și tehnice zilnice, Ștefan are tabieturile sale care îl ajută să-și reîncarce bateriile: „În puținul timp liber pe care îl am la dispoziție, prefer să ascult muzică, să citesc sau să văd un film. Îmi place să mă odihnesc. Nu ies în cluburi, nu mă simt în elementul meu acolo”.Ștefan Paloși va lipsi de la turneul de Grand Slam de la Melbourne, din luna ianuarie, din cauza unor probleme medicale la cot, și va reveni în circuit în luna februarie. Obiectivul său principal pentru 2018 este de a ajunge la Jocurile Olimpice de tineret, de la Buenos Aires (Argentina), din luna octombrie. Pentru acest lucru, constănțeanul trebuie să fie clasat în Top 50 ITF, lista finală fiind stabilită la jumătatea lunii iunie.