Ştefan Ciobanu, spre CSM Ploieşti

Ștefan Ciobanu, spre CSM Ploiești

Atacantul farist Ștefan Ciobanu tratează astăzi cu divizionara a treia CSM Ploiești, lidera seriei a treia a campionatului. Ciobanu nu a mai participat ieri la cele două antrenamente ale Farului (dimineața pe plajă, după-amiaza în sala de forță), astăzi urmând a pleca la Ploiești. „Este posibil să mă înțeleg mâine (n.n. - astăzi) cu ploieștenii. 80% voi fi împrumutat acolo. Am ales să merg la CSM pentru a putea juca, dar am avut în vedere și că această echipă e ca și promovată. Îmi pare rău că nu am reușit mai mult de un gol la Farul”, a declarat Ciobanu. În afară de CSM Ploiești, atacantul a mai fost dorit de fosta sa formație, Delta Tulcea, dar și de Prefab Modelu, ambele divizionare secunde.