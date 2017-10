Tecău şi Mergea, speranţele Românie pentru o medalie la Rio

Tecău și Mergea, speranțele Românie pentru o medalie la Rio

După patru zile de întreceri la Jocurile Olimpice de la Rio, delegația României nu a reușit să obțină nici măcar o medalie, fapt ce exprimă cel mai bine situația îngrijorătoare în care se află sportului românesc.Marți, singura bucurie a fost adusă de tenismenii Horia Tecău și Florin Mergea, care au reușit să se califice în semifinalele probei de dublu, după ce s-au impus în fața favoriților gazdelor, brazilienii Marcelo Melo și Bruno Soares, scor 6-4, 5-7, 6-2. Încurajați din tribune de constănțenii Andrei Pavel și Cătălina Ponor, dar și de întreg lotul de tenis, cei doi sportivi au reușit să facă față cu brio presiunii exercitate de suporterii brazilieni.În faza semifinalelor, Tecău și Mergea îi vor întâlni pe americanii Steve Johnson și Jack Sock. Dacă vor învinge, românii vor juca pentru medalia de aur, iar dacă vor pierde vor lupta în finala mică pentru medalia de bronz.„Jucăm cu medalii pe masă. Încă de anul trecut am spus că obiectivul nostru este câștigarea medaliei de aur la Rio. Deci, noi știm, echipa noastră știe, toată țara știe. Nu mai trebuie să ne punem nicio presiune în plus, am ajuns aici concentrându-ne pe fiecare minge, pe fiecare punct și așa vom face și joi. Acum ne vom recupera, pregătim meciul foarte bine și mâine încercăm să executăm fiecare punct să câștigăm următorul meci, pentru că el este cel mai important”, a declarat constănțeanul Horia Tecău, pentru site-ul Clubului Sportiv Dinamo.Din păcate, perechea feminină Andreea Mitu și Raluca Olaru a fost eliminată în optimile de finală ale probei feminine de dublu, de la Rio, de rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, scor 6-1, 6-4. Ro-mâncele nu au rezistat decât 77 de minute împotriva celei de-a treia perechii a lumii din acest an.v v vÎnotătorul român Marius Radu a ratat calificarea în semifinalele probei de 100 metri liber, după ce a fost cronometrat cu al 38-lea timp. Semifinalele probei vor avea loc marți, 16 august, de la ora 22, iar finala e programată miercuri 17 august, la ora 23.v v vEchipajele românești de dublu rame feminin și dublu vâsle feminin, categorie ușoară s-au calificat în semifinalele probelor din cadrul concursului de canotaj. La dublu rame fără cârmaci feminin, Mădălina Bereș și Laura Oprea au câștigat seria de recalificare, devansând clar Italia. Ionela-Livia Lehaci și Gianina Beleagă s-au impus în a doua serie de recalificări la dublu vâsle feminin, categorie ușoară, în fața echipajului din Germania, format din Ronja Sturm și Marie-Louis Drager. Canotorii români Cristi Pîrghie și George Palamariu au ratat calificarea în finala probei masculine de dublu rame fără cârmaci, după ce au ocupat ultimul loc în prima semifinală.