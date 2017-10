Tecău şi Mergea au câştigat cel mai trist trofeu din carieră

Tecău și Mergea au câștigat cel mai trist trofeu din carieră

Cuplul format din constănțeanul Horia Tecău și vechiul său prieten Florin Mergea a reușit să se impună în ultima ediție a turneului BRD Năstase Țiriac Trophy, ieri, la Arenele BNR din București, în fața perechii Chris Guccione (Australia)/Andre Sa (Brazilia), scor 7-5, 6-4.Partida a fost început duminică, însă a fost întreruptă din cauza vremii nefavorabile, la 1-0 la seturi (7-5) pentru perechea din România. Meciul a fost reluat ieri, cu setul doi, început foarte bine de Guccione și Sa, care au servit pentru a conduce cu 3-0, însă cuplul român și-a arătat încă o dată valoarea și experiența reușind să întoarcă setul cu 6-4.Pentru Horia Tecău a fost a patra oară când s-a încununat campion al probei de dublu pe zgura de la Arenele BNR, după victoriile din 2012, 2013, 2014 și 2016.„A fost impresionant pentru noi să vă vedem stând aici, sub umbrele. Vă mulțumim foarte mult. Sunt un pic trist pentru că este posibil să nu mai am parte de aceste momente. Vin de mulți ani la acest turneu și ar fi o tragedie pentru mine să nu mai existe acest turneu, o tragedie pentru generațiile viitoare. Eu sper din tot sufletul să nu fie ultima dată când venim. Sper, împreună să facem lucrurile care trebuie făcute pentru ca acest turneu să continue”, a declarat Horia Tecău la finalul partidei.Și colegul acestuia, Florin Mergea, și-a exprimat public dezamăgirea legată de acest fapt: „Sper să se revină la această decizie de a nu avea turneu în următorii ani, România, Bucureștiul, tenisul românesc are nevoie de acest turneu.”Proprietarul turneului bucureștean, Ion Țiriac a declarat că se simte dezamăgit de faptul că nu s-a investit nimic în ultimul an în Arenele BNR și că anul acesta Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu avea avizul ISU de funcționare. În urma acestor inconveniente, Țiriac a decis să își retragă sprijinul.Potrivit ultimelor informații, se pare că licența turneului din București a fost vândută orașului Marbella, însă până acum nimeni nu a confirmat acest lucru.Este doar primul titlu din circuitul ATP câștigat de Horia Tecău alături de Florin Mergea, un succes de moral în vederea Jocurilor Olimpice de anul acesta, unde cei doi vor face pereche în proba de dublu.Tecău și Mergea vor mai participa în acest an la Washington (18-24 iulie) și Toronto (25-31 iulie), turneul de la Jocurile Olimpice fiind programat în perioada 6-14 august. În turneele de Grand Slam, Tecău și Mergea vor continua să joace alături de partenerii săi, Jean-Julien Rojer (Olanda), respectiv Rohan Bopanna (India).„Noi, de câteva săptămâni ne-am făcut un program de pregătire. Avem o echipă în jurul nostru care ne va ajuta. În săptămânile în care nu jucăm împreună putem să ne antrenăm împreună pentru a avea continuitate. Exact înainte de Olimpiadă, ne-am programat să jucăm două turnee împreună, să avem trei săptămâni de antrenamente și meciuri când ajungem la Rio. Acest turneu, primul care face parte din proiectul Rio, ne dă încredere. Sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăți, dar e un semn bun. Ne înțeelegem bine, comunicăm bine, de aici înainte putem doar să mai adăugăm. Noi ne dorim foarte mult să jucăm foarte bine la Rio și să venim acasă cu o medalie. Vom face tot ce putem pentru a fi cât mai pregătiți la Jocurile Olimpice. Ne dorim foarte mult să câștigăm o medalie la JO. Sunt multe turnee mari, dar anul acesta Olimpiada este prioritară pentru noi”, a declarat Tecău pe tema acestui subiect, citat de Agerpres.