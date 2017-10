Tecău şi-ar putea schimba partenerul, din nou, în 2014

Tecău și-ar putea schimba partenerul, din nou, în 2014

Datorită insuccesului din ultima perioadă la turneele ATP, tenis-manul constănțean Horia Tecău ia în calcul, pentru anul viitor, o schimbare a partenerului său de dublu, care în momentul de față este bielorusul Max Mîrnîi, în vârstă de 36 ani.Cei doi au câștigat doar un singur turneu de 250 puncte, acum trei luni, la Trofeul BRD Năstase-Țiriac. În rest, au fost eliminați timpuriu la aproape toate turneele la care au participat.„În momentul de față cred că ne putem reveni și putem juca bine în circuitul american. Dar nu se știe niciodată. La US Open vom avea încă o discuție. Anul acesta Max a jucat doar 18 turnee, cu programul lui nu cred că poate juca mai mult anul viitor. Deci poate juca la fel sau chiar mai puțin. O să avem această discuție la New York, dar nu se știe niciodată, putem câștiga la Montreal, Cincinnati și să facem o finală la US Open și lucrurile se schimbă”, a declarat Horia Tecău pentru prosport.Totodată, constănțeanul nu exclude și varianta de a face din nou echipă cu fostul său partener, suedezul Robert Lindstedt, alături de care a pierdut trei finale de Mare Șlem la Wimbledon.„Toată lumea ne întreabă dacă o să jucăm împreună anul viitor pentru că nici eu și nici el nu am avut un an grozav. Dar deocamdată nu am luat nicio decizie, mai avem de jucat multe turnee și lucrurile se pot schimba”, a mai spus Tecău, care va pleca vineri spre SUA, unde, cu-rând, va începe circuitul american, cu turneele Washington, Montreal, Cincinnati și US Open.