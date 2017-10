Tecău a încheiat parteneriatul cu Lindstedt la Turneul Campionilor

Tenismanul constănțean Horia Tecău și-a încheiat colaborarea cu suedezul Robert Lindstedt la Turneul Campionilor de la Londra, după ultimul lor meci împreună, câștigat în compania dublului format din britanicul Jonathan Marray și danezul Frederik Nielsen, scor, 6-3, 7-5, același contra căruia a pierdut în finala de la Wimbledon a acestui an. Alături de Lindstedt, Tecău a disputat 19 finale, dintre care zece au fost câștigate. „Au fost trei ani frumoși, cu bune și cu rele. Am câștigat 10 turnee, am ajuns între primii 10 jucători ai lumii, am făcut trei finale la Wimbledon. Eu sunt fericit că am reușit să câștig turneul de acasă, de la București”, a spus Tecău. Începând din ianuarie 2013, Horia va juca alături de bielorusul Max Minryi (35 ani), iar Lindstedt va face pereche cu Zimonjici.Mirnyi a câștigat 45 de turnee la dublu, cinci de Grand Slam, și a adunat peste 10 milioane de dolari din tenis. „Abia aștept să evoluez cu Max, este un individ pe care îl apreciez foarte mult din punct de vedere profesional. În plus, vom avea un antrenor full time, un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, este vorba despre Ashley Fisher. Începând cu 10 decembrie, mă voi muta în Brandenton (Florida), la Gabi Trifu, pentru că tot acolo locuiește și Max. Iar Ashley stă foarte aproape, la St. Petersburg, tot în Florida”, a mai spus Horia Tecău. Cei doi vor juca împreună chiar din primele zile ale anului 2013, pentru început în turneul de la Sydney, iar apoi în primul Grand Slam, la Melbourne.