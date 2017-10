Luna viitoare, Mamaia Idu Junior Championship - Mobexpert U16

TC Idu devine capitala tenisului juvenil european

Tenis Club Idu Mamaia organizează, în perioada 2-8 iunie 2014, întrecerile celei de-a 21-a ediții a turneului internațional de tenis Mamaia Idu Junior Championship - Mobexpert U16, competiție rezervată junioarelor și juniorilor cu vârsta sub 16 ani.Timp de o săptămână, cocheta bază sportivă de pe malul lacului Siutghiol devine capitala tenisului juvenil european. Competiția este înscrisă în calendarul Tennis Europe Juniors Tour, fiind clasificată la categoria a II-a, ceea ce face din turneul constănțean al doilea ca importanță în Europa, în săptămâna respectivă, la nivelul junioarelor și juniorilor U16.La startul ediției din acest an, se vor afla posibile viitoare vedete ale tenisului mondial, reprezentând șase națiuni - Bulgaria, Franța, Republica Moldova, Serbia, Slove-nia și România.Favoritul nr. 1 în turneul masculin va fi românul Cristian Ștefan Moldovan (nr. 21 în clasamentul Tennis Europe Juniors Tour), un jucător mureșan în vârstă de 16 ani, al cărui idol este Rafael Nadal și care visează să ajungă în Top 10 ATP. La Mamaia, principalii săi rivali se anunță a fi bucureșteanul Ioan Vidan (nr. 85) și piteșteanul Călin Manda (nr. 94), dar și favoritul gazdelor, constănțeanul Ștefan Paloși (nr. 103), un tânăr jucător de doar 14 ani.În turneul fetelor, marea favorită la câștigarea titlului este constănțeanca Andrada Surdeanu (16 ani, nr. 45), însă un cuvânt greu de spus îl vor avea, cu siguranță, și mai tinerele sale rivale Lorena Mărculescu (14 ani, nr. 166, din București), Ramona Chivu (14 ani, nr. 166) și Selma Cadar (14 ani, nr. 166), ultimele două fiind și ele constănțene.Arbitrul principal al turneului este românul Ștefan Nicorici. Pe ambele tablouri de simplu, vor intra 32 de jucători / jucătoare, dintre care 20 sunt direct acceptați, patru vor primi wild-card-uri, iar opt vor accede din calificările care debutează pe 1 iunie.„Pe lângă punctele importante pe care turneul le oferă, învingătorii vor beneficia și de un wild-card la un turneu ITF futures, în timp ce învinșii din finală vor primi un wild-card în calificările unui turneu ITF futures. Se joacă pe toate cele șapte terenuri de la TC Idu Mamaia, iar mingile folosite sunt Wilson US Open”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul turneului din Mamaia, Alina Idu.