Tătăruşanu: Am luptat mult, am muncit, dar asta a fost valoarea noastră la acest turneu

Tătărușanu: Am luptat mult, am muncit, dar asta a fost valoarea noastră la acest turneu

Ştire online publicată Luni, 20 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul Ciprian Tătărușanu a declarat, duminică, după ce naționala României a fost eliminată de la Euro-2016 din faza grupelor, că se poate spune că rezultatul cu Albania, scor 0-1, este unul rușinos, însă a subliniat că albanezii au meritat victoria și a adăugat că fotbalul românesc va merge înainte și fără calificarea în optimile turneului din Franța."Se poate spune că e un rezultat rușinos. Albanezii au fost mai buni și au meritat victoria. Ne-am dorit foarte mult să înscriem după pauză, dar atât s-a putut astăzi. Suntem foarte supărați, am vrut să facem mai mult dar nu s-a putut. Este și vina mea la gol, mi-o asum, dar în fotbal sunt și momente grele. Însă trebuie să mergem mai departe. Fotbalul românesc o să meargă înainte și fără această calificare. N-am obținut rezultatele pe care ni le-am dorit. Am luptat foarte mult, am muncit, dar asta a fost valoarea noastră la acest turneu", a spus Tătărușanu la Dolce Sport.