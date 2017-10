Tată şi fiică, arbitri pe terenurile de fotbal

Președintele Stelei, Valeriu Argăseală, a remarcat o tânără arbitră constănțeană

Tată și fiică, arbitri pe terenurile de fotbal

Meciul Farul II - Delta Tulcea, de ieri, a fost arbitrat de Selatin Veli (46 ani), care a avut-o asistent la una dintre tușe tocmai pe… fiica lui, Semra. În vârstă de 16 ani neîmpliniți, tânăra Veli, singurul copil al lui Selatin, a bifat, cu această ocazie, al 47-lea meci din carieră. Iar pentru a fi pe teren, a riscat să întârzie de la cursurile de la Liceul Teoretic „George Călinescu”, unde învață. Oricum, prima oră era educația fizică, astfel că absența arbitrei poate fi trecută cu vederea. Iar cele 90 de minute de arbitraj pot fi considerate de profesori ca ore de „ practică” la sport, astfel că nu e nicio pagubă. După meci, Selatin Veli a dus-o imediat pe Semra la liceu. Tânăra este în arbitrajul constănțean de aproape un an și, din stagiar, a urcat în categoria a II-a. A început de la juniori, iar acum oficiază la Liga a IV-a, fiind destule meciurile în care l-a asistat de la margine pe tatăl ei. Tânăra Veli are în palmares chiar și un meci internațional. „Mă bucur că Semra mi-a moștenit pasiunea pentru arbitraj. Toți specialiștii care au văzut-o i-au prezis un viitor frumos. Chiar și Valeriu Argăseală, președintele Stelei, fost mare arbitru, a remarcat-o, la un meci disputat la Ostrov. O pregătim pentru central, dar, deocamdată, oficiază și la tușă, așa cum am făcut toți la începuturile carierei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Selatin Veli.