TAS: Dinamo București nu va putea juca în sezonul viitor în Cupele europene

Ştire online publicată Luni, 30 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Clubul Dinamo a fost înștiințat luni ca nu va putea juca în Europa League în sezonul viitor. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat, verdictul în cazul echipei din Ștefan cel Mare, iar forul de la Lausanne a considerat că formația patronată de Ionuț Negoiță nu are dreptate în apelul pe care l-a făcut, anunță Digi Sport.Clasată pe locul al patrulea la finalul play-off-ului, Dinamo și-a obținut pe teren dreptul de a juca în Europa, dar TAS-ul a spulberat visul revenirii în cupele europene. Dinamo nu a primit licența pentru Europa, motivul invocat fiind acela că la 31 mai, data limită, clubul nu ieșise în mod oficial din insolvență.A urmat, apoi, un dosar pe care oficialii "câinilor" l-au înaintat către forul elvețian, promisiuni ale patronului Ionuț Negoiță și semnale pozitive de la UEFA. Luni, însă, TAS nu le-a dat dreptate dinamoviștilor, care vor rămâne și în acest sezon în afara Europei. Câștigătoare a play-out-ului, CSMS Iași e sigură de prima prezență din istorie în cupele europene.Ionel Dănciulescu, managerul lui Dinamo, a comentat decizia: "Am făcut plățile chiar mai devreme, am avut semnale pozitive, dar regulamentul este altul. Păcat, această decizie trebuie să ne ambiționeze și să formăm o altă echipă puternică", a spus "Corbul", la câteva minute după anunțarea deciziei.Dinamo a ieșit din insolvență în toamna lui 2015, iar clubul din Ștefan cel Mare a sperat, mult timp, că forul european va face o excepție și va putea juca în Europa League.Pe plan intern, decizia FRF a fost nefavorabilă lui Dinamo, iar "câinii" au contestat-o hotărârea instanței de fond la Comisia de apel pentru acordarea licenței, care nu le-a dat câștig de cauză. Singura cale de atac a lui Dinamo a rămas TAS, dar decizia luată de forul de la Lausanne este irevocabilă.