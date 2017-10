„Noaptea Campionilor“, gală de box profesionist

Tănăsie, dă-i la ficat!

Deseară, la Sala Sporturilor din Constanța, se va desfășura gala de box profesionist „Noaptea Campionilor". Evenimentul va cuprinde opt meciuri, cel mai important fiind cel în care se vor întâlni Sorin Tănăsie (România) și Edinso Torres (Venezuela). Iată și programul complet al galei: Cosmin Pârvu vs. Roman Chelingarjan (Letonia) - categoria 63,503 kg (4 runde x 3 minute); Florin Stan vs. Mihai Iftode - categoria +90,719 (4 runde x 3 minute); Waldemar Cucereanu vs. Romeo Păun - categoria 58,967 kg (8 runde x 3 minute) - meci pentru titlul național; Lucian Bot vs. Evgenijs Stamburkis (Letonia) - categoria 90,719 kg (6 runde x 3 minute); Corina Cârlescu vs. Simona Penchakova (Slovacia) - categoria 52,163 kg (4 runde x 2 minute); Cristian Hodorogea vs. Pedro Jose Verdu Pena (Venezuela) - categoria 63,503 kg (6 runde x 3 minute); Viorel Simion vs. Fernando Jose Guevara (Venezuela) - categoria 58,967 kg (6 runde x 3 minute); Sorin Tănăsie vs. Edinso Torres (Venezuela) - categoria 55,338 kg (6 runde x 3 minute). Luptele din ring încep la ora 20.30 și vor fi transmise în direct pe Sport.ro, dar de la ora 22.00.