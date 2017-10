Tănase vrea ca amicalul FC Farul - Steaua să se joace în nocturnă

10

Sunteti penibili

Voi care nu ati fost in stare sa veniti la meciurile farului sa platiti un bilet sa ajutati echipa asta vreti numai intrare libera aveti tupeul nesimtit tipic romanesc sa scuipati in omul care a platit toate datoriile echipei timp de trei ani pt toti cei care nu au platit inainte si au lasat clubu plin de datorii voi aveti tupeul asta nesimtit sa il injurati pe omu asta. Nu inseamna ca voi nu sunteti suporterii farului caci daca este asa uitativa unde am ajuns pt ca noi toti suntem vinovati nu un singur om. Habar nu aveti ce eforturi a facut omu asta sa nu ne desfiintam vb ca sa va aflati in treaba mai bine lasati faru in saracia lui si vedetiva de echipele voastre. Stiu ca o sa ma faceti albie de porci tipic pt tara noastra daca am spus adevaru si mai ales pt ca sunt de acord sa se plateasca biletu pt ca asa este normal nu numai sa asteptam sa mergem peste tot pe moca. HAI FC FARUL CONSTANTA