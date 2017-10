FC Farul rămâne fără vicepreședinte

„Tănasă are putere de muncă pentru a face tot!”

Patronul FC Farul, Giani Nedelcu a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că noul președinte al clubului, Neculai Tănasă, are o capacitate mare de muncă și că nu mai este nevoie de a numi și un vicepreședinte.„Este un om cu chef de muncă, are mână liberă de la mine să schimbe parcursul echipei înspre bine. Am încredere în el, altfel nu-l propuneam pentru acest post. Funcția de vicepreședinte nu va mai fi ocupată, va rămâne doar domnul Neculai Tănasă. Are putere de muncă pentru a face tot!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, finanțatorul FC Farul, Giani Nedelcu.FC Farul va disputa, duminică, un meci școală între jucători, de la ora 11.00, la stadionul „Farul”. Partida va avea rol de selecție.„Voi veni și eu la meciul test al Farului să văd ce avem pe acolo”, ne-a mai spus Nedelcu.