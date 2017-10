Tadici vrea să se retragă de la naţionala de handbal feminin

Tadici vrea să se retragă de la naționala de handbal feminin

Antrenorul naționalei de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, susține că se va retrage de la prima reprezentativă, negând faptul că ar urma să fie dat afară și menționând că l-a informat despre intenția sa și pe actualul președinte al FR de Handbal, Alexandru Dedu. „Îmi doresc să mă retrag de la națională. Este o decizie pe care am discutat-o cu staffu-l meu și cu domnul Gațu acum 12 zile. Mai stau vreo două-trei zile, așa am convenit și cu actualul președinte al federa-ției, Alexandru Dedu. Vreau să văd și strategia lor, dar în proporție de 95 la sută mă retrag și vreau să se înțeleagă bine că nu sunt nici demis, nu sunt nici dat afară. Eu am contract în derulare până în 2016”, a declarat antrenorul Gheorghe Tadici, pentru Sălăjeanul TV. La rândul său, după ce a fost ales, luni, președinte al FR de Handbal, Alexandru Dedu a subliniat că dorește la echipa națională un antrenor care să nu pregătească și o formație de club, variantă pe care Gheorghe Tadici, care antrenează și HC Zalău, nu ar lua-o în considerare.