Tabletă sau minge? Constanţa vrea săli şi terenuri de sport!

Tabletă sau minge? Constanța vrea săli și terenuri de sport!

Constanța e în suferință la capitolul infrastructură sportivă. Și încă ce suferință! Sigur, ați putea spune, orașul acesta arată într-un mare hal, rămas mult în urmă față de Brașov, Iași, Sibiu sau Oradea. E plin de mizerie, nu are o amprentă specifică, iar ție, domnule ziarist, îți arde de sport!Celor care spun că orașul de la malul mării are alte priorități le dau și nu prea dreptate. Le reamintesc că sportul generează sănătate, bunăstare, entuziasm, energie, un copil/adult sănătos are un randament superior, indiferent de domeniul în care activează.Constanța sportivă nu a fost întotdeauna în această tristă situație. Dând timpul înapoi, trebuie să recunoaștem că Epoca de Aur a avut și părțile sale bune, sportul beneficiind de investiții într-un context general. S-au construit Complexul Farul din strada Primăverii, o Sală a Sporturilor, Complexul Badea Cârțan, bazele sportive Hidrotehnica și Triunghi, Hotelul Sport, Restaurantul Sport și multe altele. Practic, cu ce s-a construit atunci, cu aceea am rămas, pentru că, după schimbarea vremurilor, nu s-a mai bătut un cui. Din contră, de cele mai multe dintre bazele sportive comuniste s-a ales praful!Revenind în contemporaneitate, un lucru este cert: Constanța are nevoie de infrastructură, nu numai pentru performanță, ci mai ales pentru sportul de masă. În condițiile în care cele mai multe dintre școli își închid porțile în week-end, Sala Sporturilor e un fel de „bunică” retușată, vechile locuri de joacă dintre blocuri s-au transformat în parcări, Palatul Copiilor e năpădit de buruieni, iar fostul bazin olimpic din Mamaia are astăzi o altă destinație - am dat doar câteva exemple -, nu e de mirare că ai noștri copii dau mingea pe tabletă.Aud, de ani buni, că la Constanța se va construi o Sală Polivalentă și un bazin olimpic. Tare mult îmi doresc ca acest proiect să depășească stadiul de hârțogărie și să devină realitate. Nu ar rezolva decât într-o mică măsură problema. Constanța are nevoie de mici locații pentru sport în cartiere, terenuri, săli și bazine care sunt convins că ar fi pline nu numai în week-end. Pe ce terenuri să se construiască însă? La această întrebare, știți cu toții cine ar trebui să răspundă!Până una alta, pentru infrastructura sportivă, Constanța primește cu indulgență o notă de 5!