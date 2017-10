Szekely, Stancu, Arthuro, Kapetanos şi Tiago Gomes, prezentaţi oficial de Steaua

Szekely, Stancu, Arthuro, Kapetanos și Tiago Gomes, prezentați oficial de Steaua

Sâmbătă, 26 Iulie 2008

Steaua i-a prezentat, vineri, pe cei cinci jucători achiziționați în această vară, Szekely, B. Stancu, Arthuro, Kapetanos și Tiago Gomes, într-o conferință de presă susținută la centrul comercial Plaza Romania. Mijlocașul Janos Szekely, achiziționat în schimbul a 1,5 milioane de euro de la Oțelul Galați, a declarat că s-a adaptat foarte ușor la noua sa echipă: „Mă simt bine la Steaua, am fost primit bine și sunt mulțumit. Mi-a fost destul de ușor să mă adaptez, deși e o diferență vizibilă între Oțelul și Steaua”. Atacantul pentru care Steaua a plătit 1 milion de euro Unirii Urziceni, Bogdan Stancu, a afirmat că își dorește să câștige toate trofeele posibile cu noua sa echipă. „Îmi doresc foarte mult să joc bine la Steaua, îmi doresc să calc pe urmele lui Dică și sper să nu dezamăgesc“, a spus B. Stancu. Atacantul brazilian Arthuro Henrique, achiziționat de la gruparea din Segunda Division Alaves, a declarat că își doreș-te să schimbe percepția suporterilor Stelei despre fotbaliștii brazilieni, după ce au fost dezamăgiți de Andrey și Elton. Mijlocașul portughez Tiago Gomes, împrumutat un sezon de la Estrela Amadora, este nerăbdător să înceapă campionatul pentru a-și etala calitățile: „Concurența mare de pe postul de mijlocaș central e benefică, ne va ajuta să ne pregătim foarte bine. Suntem capabili să jucăm bine“. Atacantul grec Pantelis Kapetanos, venit din postura de jucător liber de contract, după ce ultima dată activase la AEK Atena, a declarat: „Sunt bucuros că am ales Steaua, știam că este o echipă foarte puternică. O să încerc să câștig cât mai multe meciuri aici”. Numerele pe care cei cinci le vor purta în sezonul viitor sunt: Szekely - 7, B. Stancu - 28, Arthuro - 11, Tiago Gomes - 30, Kapetanos - 35. Steaua își va prezenta lotul pentru sezonul 2008/2009 într-un meci amical cu vicecampioana Italiei, AS Roma, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20,45, pe stadionul Steaua, în direct la Pro TV. Toja nu va veni la meciul cu AS Roma Președintele Stelei, Valeriu Argăseală, a vorbit despre cel de-al șaselea jucător pe care roș-albaștrii intenționează să îl transfere în această vară, Juan Carlos Toja, de la FC Dallas: „Discuțiile cu agentul lui Toja se află în acest moment la un nivel bun. Jucătorul va veni la Steaua, dar nu va fi în tribună la meciul cu AS Roma. Rămâne să stabilim în ce zi va veni la București, cert e că nu va veni în această săptămână“.