Surprize pentru suporterii constănţeni

În week-end, super-meciuri de volei, cu CVM Tomis și CSV 2004 Tomis în prim-plan

Surprize pentru suporterii constănțeni

Pentru iubitorii voleiului constănțean, week-end-ul care se apropie va fi unul special. Suporterii vor avea ocazia de a urmări patru partide spectaculoase, în care echipele lor favorite - CVM Tomis și CSV 2004 Tomis - se vor bate pentru un loc în finalele Diviziei A1. La masculin, CVM Tomis are adversara pe care și-a dorit-o: Știința Explorări Baia Mare, sistemul de joc fiind cel mai bun din cinci meciuri. Primele două partide vor avea loc la Sala Sporturilor din Constanța, vineri, 1 aprilie, și sâmbătă, 2 aprilie, de fiecare dată de la ora 17.00. Următoarele două întâlniri sunt programate în Maramureș, în zilele de 5 și 6 aprilie, iar dacă va mai fi nevoie și de meciul decisiv, acesta se va desfășura pe 10 aprilie, pe litoral. La feminin, CSV 2004 Tomis înfruntă marea rivală Dinamo București, sistemul de joc și „țintarul” duelurilor fiind similare cu cele ale băieților. Primele două partide sunt găzduite tot de Sala Sporturilor, vineri, 1 aprilie, și sâmbătă, 2 aprilie, de fiecare dată de la ora 20.00. Fiind în ton cu aspirațiile înalte ale sportivilor, organizatorii acestor evenimente au pregătit surprize speciale suporterilor constănțeni. Gratuități, autografe, stegulețe „Am decis ca tinerii cu vârste sub 14 ani să aibă acces gratuit la sală. De asemenea, grupurile de elevi din liceele constănțene, care vor veni în mod organizat să asiste la cuplajul voleibalistic, vor intra tot gratuit. Altfel, am stabilit ca prețul biletelor să fie unul simbolic: 5 lei pentru ambele partide. În acest mod, sperăm ca tribunele să fie pline de spectatori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. Surprizele nu se opresc, însă, aici. Toți suporterii care vor veni la sală vor primi, la intrare, fotografii cu jucătorii de la CVM Tomis, pe care, la final, vor putea primi autografe, dar și stegulețe cu însemnele CVM Tomis.