Surpriză: Neptunul are o jucătoare la Naţionala Ucrainei!

Surpriză: Neptunul are o jucătoare la Naționala Ucrainei!

Are 23 de ani, evoluează pe postul de conducător de joc și revine, după aproape doi ani, la echipa națională a Ucrainei, care va participa, în perioada 18-28 noiembrie, la cea de-a XIV-a ediție a Trofeului „Igor Turchin”. Numele său este Alla Sheiko și este legitimată la CSU Neptun Constanța. „Probabil că informațiile despre evoluțiile avute până acum sub culorile Neptunului au ajuns până la Kiev, iar selecționerul a decis să mă readucă în circuitul naționalei. Sunt bucuroasă și le mulțumesc colegelor de la Constanța pentru că m-au ajutat”, a declarat Sheiko, pentru site-ul clubului. Trofeul „Igor Turchin” este organizat în memoria legendarului antrenor, decedat la București, în 1993, în timpul unui meci din Cupa EHF pe care echipa sa, Spartak Kiev, îl susținea contra Rapidului, în sala Giulești. La ediția din acest an a competiției, participă reprezentativele Ucraina A, Ucraina tineret, Turcia și Belarus.