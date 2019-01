Surpriză de proporţii: Andy Murray se retrage, cu lacrimi în ochi, la 31 de ani

Surpriză de proporții: Andy Murray se retrage, cu lacrimi în ochi, la 31 de ani







Scoțianul a dezvăluit că vrea să renunțe la tenis după al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon, însă nu e convins că va putea să joace până în vară din cauza durerilor la șoldul drept.



"Nu mă simt deloc bine. Am făcut tot ce a depins de mine, însă am dureri mari. Nu mai suport durerea. Nu mai vreau să joc așa. Mai pot juca la un anumit nivel, însă nu unul de care pot fi mulțumit. Nu e însă vorba numai de asta. Nu mai pot îndura durerea! Nu mai vreau să joc așa. În decembrie, am vorbit cu echipa mea și le-am spus că nu mai pot continua în ritmul ăsta. Cred că mai pot rezista până la Wimbledon, acolo aș vrea să spun stop. Nu sunt însă convins că o să pot face asta. Acesta ar putea fi ultimul meu turneu”, a declarat tenismanul în vârstă de 31 de ani, cu ochii în lacrimi.







Fostul lider ATP s-a operat la șoldul drept în ianuarie 2018 și a jucat doar 14 meciuri de la revenirea pe teren, din luna iunie. Problemele au început însă după semifinala de la Roland Garros 2017, contra lui Stanislas Wawrinka, pierdută în cinci seturi



"Am jucat ani buni cu dureri la șold, dar nu m-am putut recupera după acel meci”, s-a plâns Murray, care intenționează să mai facă o intervenție chirurgicală și după retragerea din tenis, pentru a scăpa de dureri: "Nu am garanția că o să mai pot juca vreodată. M-ar ajuta să duc însă o viață normală. Lucrurile minore, să-mi pun șosetele, să mă încalț, sunt un obstacol pentru mine acum”.