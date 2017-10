Suporterii FC Farul se întâlnesc, astăzi, într-un nou miting

6

ce idiot!!! numaru 1!!

Nu e adevarat...intradevar oile au multi suporteri in cta...pt ca la noi in oras...si in general in romania persista mentalitatea te turma...dar sa vi cu o aberatie ca farul nu mai are mai mult de 400 de suporteri..e cea mai mare tampenie pe care am auzit`o...idiotule...fa un sondaj de opinie si ai sa ve cati suporteri are farul in constanta si in toate dobrogea....poate nu mai are pusti din noua generatie...asa zisi suporteri dupa care se dau dupa cum bate vantul...dar oamenii de 40 50 60 de ani chiar...care nu mai pot iesi in strada ... sau nu au timp...au familii..cu cine credeti ca tin...am intalnit o gramada...ei marea majoritate iubesc farul...au crescut cu aceasta echipa...au prins vremurile bune...mergeau pe stadion cand se umplea cu 5 6 ore inainte...se statea in copaci..asa ca terminati cu tampeniile farul are cel putin inca zeci de mii de suporteri in judecat...sa nu zic mai mult...farul va fi iubita ...multi ani de acum incolo...dar suporterii mai in varsta...nu pot iesi in stada asa cum o fac cei mai tineri...dar asta nu inseamna ca nu-i aprieciem pe ce tineri...HAI FARUL !!!