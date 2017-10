Suporterii Farului bătuţi la Stejaru dau în judecată forţele de ordine

„Jandarmii ne-au călcat în picioare“

Suporterii Farului bătuți la Stejaru dau în judecată forțele de ordine

Fanii „marinarilor” susțin că au mâncat bătaie nejustificat, forțele de ordine comițând un abuz, cu premeditare. Doi dintre suporterii bătuți, mier-curi, de jandarmi, în pauza me-ciului Farul - Petrolul 0-0, Sorin Mihăilescu (42 ani) și Mădălin Tudor (30 ani), au povestit, ieri, ce au trăit la Stejaru. Ambii păstrau pe chip urmele bătăii, Tudor având și pe spate urme de bastoane. Mihăilescu a spus că nu fusese plănuită nicio bătaie între cele două galerii, ci, pur și simplu, la pauză, 15-20 de fani ai Farului s-au dus să urineze, în spatele autocarului. În acel moment, spre grupul constănțenilor s-au în-dreptat fani prahoveni, care i-au invitat la bătaie. Constănțenii au spus că nu se bagă, dar că, dacă sunt atacați de adversari, vor riposta. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă. Când ploieștenii s-au apropiat la 2-3 metri, câțiva constănțeni au ieșit din grup. „Fără a ține cont că ceilalți ai noștri au rămas pe loc, jandarmii au început să dea cu gaze. Atunci m-am întors spre ai mei și i-am dat înapoi, rămânând cu spatele la jandarmi, care m-au luat de mâini, m-au întors cu fața, mi-au dat de 3-4 ori cu spray lacrimogen, de nu mai puteam să respir, cerându-mi să mă așez la pământ. M-au trântit și m-au lovit. Când m-au pus la pământ, dădeau toți, din toate părțile, inclusiv cameramanul jandarmeriei. A fost abuz. Eu nu am schițat niciun gest, nici măcar pentru a mă apăra. Nu am opus rezistență”, a povestit Mihăilescu. „Eu am ridicat mâinile în sus, că nu ripostez, dar am luat una în față, apoi am fost pus jos și mi-au tras un baston în cap”, s-a plâns Tudor. Fanii Farului susțin că aceste scene au fost surprinse și de camerele video ale tele-vi-ziunilor, dar și că ce s-a în-tâmplat apoi, în spate, la ma-șina jandarmilor, nu s-a mai filmat și e mult mai grav. „Ne spuneau că ne omoară” „Când ne-au dus să ne ia datele, deși pe ale mele le știu mai bine ca mine, am fost bătuți mult mai rău. Am timpanul de la urechea stângă spart, de la o lovitură de baston, am luat un pumn pe la spate de era să fiu făcut KO, plus alte spray-uri în față...”, a continuat Mihăilescu, completat și de Tudor: „La mașina lor, ne-au călcat în picioare, de nu mai știam de noi. Când au văzut că nu mai răsuflăm au chemat ambulanța. «Vă omorâm», ne spuneau”. Tudor a fost cusut după meci la spitalul din Babadag, primind îngrijiri medicale apoi la Constanța, ca și Mihăilescu. „Are și Jandarmeria huliganii ei” Ieri, cei doi au depus actele pentru scoaterea certificatelor medico-legale (care vor ieși săptămâna viitoare), iar azi depun plângeri și la Parchet. „Ne vom judeca în instanță. Dacă Unitatea Militară din Palas va recunoaște că a fost o greșeală și-i va da afară pe vinovați, ne vom judeca doar cu cei care ne-au bătut, dacă nu, cu toată unitatea. Legea a fost încălcată. Jandarmeria trebuie să iasă în față și să recunoască că are și ea huliganii ei. Eu am firmă, dau o grămadă de bani la stat. Decât să plătesc unul care îmi dă în cap, mai bine dau banii la un azil de bătrâni”, a spus Mihăilescu. „Nu vreau să mă răzbun pe jandarmi la meciurile viitoare, ci vreau doar să-mi găsesc dreptatea în instanță. Din cauza bătăii, eu nu am putut să mă duc la muncă”, a arătat și Tudor, care, la Tulcea, a fost mușcat de câinii jandarmilor. „Ne vedem la Stejaru!“ Cei doi suporteri susțin că acțiunea în forță a jandarmilor de la Stejaru a fost premeditată, în urma incidentelor de la Tulcea. „Eu n-am fost acolo, dar am înțeles că, după meci, jandarmii au spus «Lăsați că ne vedem la Stejaru, în pădure». În timpul meciului Farul - Petrolul, jandarmii vorbeau între ei, «Să vezi ce le facem la pauză» și au făcut referire specială la mine, au auzit șoferii noștri, cărora li s-a dat cu gaze și spray și au fost bruscați”, a afirmat Sorin Mihăilescu. „Crainiciuc stă doar în birou, la căldură“ Sorin Mihăilescu a spus că incidentele provocate în ultimul timp de fanii Farului au la bază „supărarea imensă de după retrogradare” și înfrângerile din startul sezonului, greu de digerat. „Am ajuns să ne umilească toate comunele din preajma Bucureștiului. Ne-au dat patru și țăranii ăia recunoscuți doar pentru mici. Cât să mai suporți?”, s-a întrebat Mihăilescu, care a respins însă zvonurile cum că suporterii creează intenționat incidente pentru a se răzbuna pe club, întrucât i-au cerut bani patronului Giani Nedelcu, iar acesta nu le-a dat. Fanii au făcut totuși pace cu echipa și cu antrenorul Marius Șumudică, dar au ce au cu conducerea, acuzată că nu caută soluții pentru a aplana aceste incidente. „Șefilor Farului nu le pasă de noi. Nu fac nimic atunci când luăm bătaie. Dacă Mircea Crainiciuc (n.n. - președintele executiv al clubului) avea ceva să ne reproșeze, trebuia să coboare lângă noi. El stă într-un birou, la căldură, și îl doare la 2 m în față. Nu vreau să vorbesc de el, aici suntem la Constanța”, a acuzat MIhăilescu. Mihăilescu și Tudor, interziși șase luni pe stadioane „Nu este adevărat nimic din ce a spus Mihăilescu. Jandarmii nu au făcut altceva decât să intervină pentru a aplana un conflict între cele două galerii. În momentul în care s-a întâmplat acest lucru, cei din galeria Farului au început să înjure, să scuipe și chiar să îi lovească pe jandarmi. Intervenția noastră a fost în forță pentru că numai așa se putea aplana conflictul. În ceea ce privește faptul că au fost trași departe de ochii publicului pentru a fi bătuți mai rău, acest lucru este practic imposibil. La câți spectatori se aflau la meci era imposibil să nu vadă nimeni ceea ce susțin suporterii că s-a întâmplat”, a declarat, potrivit liga2.ro, cpt. Liviu Stoica, ofițer de relații publice în cadrul Jandarmeriei Tulcea. Mihăilescu și Tudor au primit câte șase luni interdicție de a intra pe stadioanele din România. De asemenea, Mihăilescu și alți cinci fani au fost amendați cu suma totală de 2.200 lei.