SuperLiga la rugby: RCJ Farul, a treia victorie consecutivă fără punct bonus / Galerie Foto

1

nici cu Dinamo n-a iesit...

Dragomireeee, jitie incompetenta, cum reusesti tu sa invarti banii nostri cu atata folos in transferuri de nu esti in stare sa iei toate punctele nici macar in meciul cu Dinamo? Te-a sfatuit cineva sau asta-i rodul gandirii tale, ca atunci e ingusta rau,fratie? Mai bine ia-ti stafful si mergeti la ghiol cu cate o piatra legata de gatsau la un poligon de tragere poate ne scapati, asa din greseala de voi!