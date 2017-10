Simona Halep, campioana turneului de la Doha

„Super-arăboaica!“

Simona Halep a învins-o în finală, cu scorul de 6-2, 6-3, după o oră și șase minute de joc, pe Angelique Kerber (Germania; cap de serie numărul 6 și locul 9 WTA). Constănțeanca a făcut un meci perfect, nelăsându-i adversarei nicio șansă.La festivitatea de premiere, Simona Halep a declarat că, pentru ea, această săptămână a fost deo-sebită și că acum, după ce a obținut cel mai mare succes din carieră, are mai multă încredere în ea.„A fost o săptămână «uau» pentru mine. Acum sunt foarte puternică mental, am mai multă încredere în mine, e cel mai mare turneu pe care l-am câștigat. Eu mă bucur de fiecare moment pe teren, îmi place tenisul și să mă aflu aici. Nu credeam să câștig trofeul, mai ales că veneam după un turneu indoor”, a spus constănțeanca.Simona a mai câștigat în circuitul WTA turneele de la Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia, toate șase în 2013.Turneul de la Doha, dotat cu premii în valoare totală de 2.440.070 de dolari, este primul de categorie Premier 5 câștigat de Simona Halep. Pentru acest succes, ea a obținut 441.000 de dolari și 900 de puncte WTA. Însoțită de familie și de prieteni, constănțeanca își va prelungi aventura în lumea arabă, săptămâna aceasta participând la turneul din Dubai. Perechea Horia Tecău (România) / Jean-Julien Rojer (Olanda) a pierdut finala de dublu a turneului de tenis de la Rotterdam (Olanda), dotată cu premii de 1.369.305 euro, după ce a fost învinsă, ieri, de francezii Michael Llodra și Nicolas Mahut, scor 2-6, 6-7 (4), după o oră și 19 minute de joc. Pentru accesul în finală, tenismanul constănțean și partenerul său au primit 44.090 euro și 300 de puncte ATP.