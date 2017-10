„Suntem pepiniera naţionalelor de juniori“

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan:

„Suntem pepiniera naționalelor de juniori“

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, are de ce să fie mulțumit în acest final de an. Trăgând linie și socotind, gruparea din „Badea Cârțan” încheie 2009 cu un bilanț favorabil, furnizând mulți jucători la naționalele de juniori ale României, medaliate cu aur la CM și CE. Gabriel Bucevschi, Cătălin Graur, Mihai Moraru și Marian Pîrvu sunt cei patru jucători de la CS Cleopatra care, în 2009, au făcut parte din naționala de juniori Under 20 a României, încununată cu titlul de campioană mondială, câștigat în Kenya. Ionel Munteanu, George Cătănoiu și Florin Enache au jucat pentru „stejăreii” Under 21, campioni europeni în Spania, iar Petre Neacșu a îmbrăcat tricoul repre-zentativei României, clasată pe locul patru la Campionatul European al juniorilor sub 18 ani. De pregătirea lor, s-au ocupat antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache. „Premiile ce vor fi oferite rugbiștilor la Gala Sportului Constănțean vor fi împărțite în mod egal, iar celor opt jucători menționați, li se vor mai adăuga alți șase, toți implicați cu naționala în campaniile internaționale: Lazăr Filip, Ionuț Puișoru, transferați la RCJ Farul, Valentin Mototolea, Cristian Cornei, Adrian Apostol și Cristian Istrate, formați la LPS CSS. Premiul cuvenit celui mai bun rugbist constănțean al anului 2009 va reveni lui Gabriel Bucevschi și lui Bogdan Petreanu, ultimul transferat la RCJ Farul. Ei sunt colegi de generație, au crescut împreună, de la 12 ani, pe terenul din Badea Cârțan”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Altfel, echipele Constructorul-Cleopatra (seniori) și CS Cleopatra (juniori U19) sunt în vacanță, antrenamentele urmând a fi reluate în data de 18 ianuarie. Pentru 2010, conducerea clubului își dorește să înființeze alte trei centre de juniori (12-14 ani): unul la Valu lui Traian, unul la Cumpăna și unul împreună cu CFR Constanța.