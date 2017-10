Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Suntem mai puternici”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că echipa a câștigat în forță față de începutul Ligii 1. În acest moment, „fără doar și poate“, „rechinii“ sunt mai puternici, mai echilibrați, iar lotul este unul superior valoric celui cu care Farul a demarat sezonul, consideră tehnicianul. „Am ajuns să am bătăi de cap atunci când fac echipa. Însă acesta e un lucru bun, nu pot decât să mă bucur. Am jucători de valoare apropiată pe același post, trebuie doar să gândesc cum e mai bine pentru ansamblu”, a spus Gache. Față de primul meci din sezon, de la Craiova, Farul îi are acum în plus pe Pătrașcu, Guriță, Chigou, Monteiro și Mala, iar Gerlem și-a revenit după accidentările care l-au tot sâcâit. Astfel că Gache are mai multe variante. Pătrașcu s-a integrat foarte bine ca mijlocaș la închidere, Gerlem e unul dintre cei mai buni fariști, făcând spectacol în atac, dar dând și pase decisive, Chigou și-a dovedit utilitatea la Iași, când, la primul meci pentru Farul, a reușit să înscrie, iar Guriță nu mai are nevoie de prezentare. Valoros, experimentat, capabil să mobilizeze echipa și să o tragă după el. Chiar dacă e o soluție de viitor, Constantin Gache e mulțumit și de achiziționarea celor patru tineri nigerieni, de 16 și 17 ani, care se pregătesc actualmente în Academia de Fotbal a Farului. „Puștii din Nigeria sunt buni, mi-au plăcut. Din păcate, ne presează meciurile și situația de acum, dar îi așteptăm să crească. E un lucru foarte bun pentru viitor. O politică managerială potrivită. Dacă, din 4-5, îți iese unul, e un mare câștig. Au învățat deja cuvinte uzuale, dar se și înțeleg în teren, spun «pasă», «înapoi», «înainte», «dreapta», «stânga»”, a dezvăluit Gache.Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că echipa a câștigat în forță față de începutul Ligii 1. În acest moment, „fără doar și poate“, „rechinii“ sunt mai puternici, mai echilibrați, iar lotul este unul superior valoric celui cu care Farul a demarat sezonul, consideră tehnicianul. „Am ajuns să am bătăi de cap atunci când fac echipa. Însă acesta e un lucru bun, nu pot decât să mă bucur. Am jucători de valoare apropiată pe același post, trebuie doar să gândesc cum e mai bine pentru ansamblu”, a spus Gache. Față de primul meci din sezon, de la Craiova, Farul îi are acum în plus pe Pătrașcu, Guriță, Chigou, Monteiro și Mala, iar Gerlem și-a revenit după accidentările care l-au tot sâcâit. Astfel că Gache are mai multe variante. Pătrașcu s-a integrat foarte bine ca mijlocaș la închidere, Gerlem e unul dintre cei mai buni fariști, făcând spectacol în atac, dar dând și pase decisive, Chigou și-a dovedit utilitatea la Iași, când, la primul meci pentru Farul, a reușit să înscrie, iar Guriță nu mai are nevoie de prezentare. Valoros, experimentat, capabil să mobilizeze echipa și să o tragă după el. Chiar dacă e o soluție de viitor, Constantin Gache e mulțumit și de achiziționarea celor patru tineri nigerieni, de 16 și 17 ani, care se pregătesc actualmente în Academia de Fotbal a Farului. „Puștii din Nigeria sunt buni, mi-au plăcut. Din păcate, ne presează meciurile și situația de acum, dar îi așteptăm să crească. E un lucru foarte bun pentru viitor. O politică managerială potrivită. Dacă, din 4-5, îți iese unul, e un mare câștig. Au învățat deja cuvinte uzuale, dar se și înțeleg în teren, spun «pasă», «înapoi», «înainte», «dreapta», «stânga»”, a dezvăluit Gache.