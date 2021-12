„Suntem la un început de drum, nu ai cum să ceri să fii campion mondial”

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat că este mulţumit de evoluţia naţionalei feminine la Campionatul Mondial din Spania, unde tricolorele s-au clasat pe locul 13.„Sunt prestaţii corecte, reale, mi-a plăcut dăruirea fetelor, nu am ce să reproşez echipei şi staff-ului. Am văzut o echipă. Am văzut dăruire şi am apreciat modul în care s-au luptat. Trebuie să fim conştienţi şi să ne dăm seama că suntem la un început de drum şi nu ai cum să ceri să fii campion mondial. Mi-aş fi dorit să fi fost în primele zece, dar în momentul acesta este OK. Am câştigat o echipă cu mentalitate corectă”, a declarat Dedu.Preşedintele FRH este de părere că meciul cu Ţările de Jos a fost cel mai bun al naţionalei conduse de Adrian Vasile.„Fetele au demonstrat caracter, faptul că nu am reuşit să luăm niciun punct din acel joc a fost o întâmplare. Am ratat două mingi, le-au intrat lor şi asta a fost istoria, puteam câştiga acel meci şi altul ar fi fost deznodământul. Per total, sunt mulţumit pentru felul în care fetele s-au dăruit pentru handbal şi pentru România”, a mai spus Alexandru Dedu.Naţionala României a încheiat turneul final din Spania cu un bilanţ de trei victorii şi trei înfrângeri, ocupând în ierarhia finală locul 13.Foto: Facebook / FRH - Federaţia Română de Handbal