Serhan Cadâr, director executiv al CVM Tomis:

„Suntem în tratative cu jucători din străinătate!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța se pregătește de noul sezon competițional cu o reconstrucție masivă. Obiectivul principal este crearea unui lot puternic, capabil de performanțe europene. Prima mișcare a fost instalarea lui Martin Stoev pe banca tehnică, fostul selec-ționer al reprezentativei masculine a Bulgariei în perioada 2005-2008 reușind o meritu-oasă clasare pe ultima treaptă a podiu-mului la Campionatul Mondial din 2006, din Japonia. Stoev a semnat un contract valabil pe doi ani și are misiunea de a forma o nouă echipă puternică a Tomisului. În ceea ce privește componența lotului, conducerea clubului anunță că vor fi efectuate câteva transferuri, dar și jucătorii constănțeni consacrați, și tinerii din pepiniera proprie vor primi în continuare credit. „Suntem în faza selectării și încheierii contractelor cu posibilii jucători care vor activa, anul acesta, la CVM Tomis. Suntem în tratative cu unii jucători din străinătate, cum ar fi Kostadin Stoykov, care activează pe postul de extremă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al clubului, Serhan Cadâr. „Vom continua colaborarea cu Radu Began, Florin Voinea - care revine după experiența de un an în prima ligă din Grecia - și, totodată, dorim să punem accent pe includerea în lotul echipei mari a unor tineri jucători, cum ar fi Alexandru Zahar, care are 17 ani. Încercăm să aducem pe lângă el un alt jucător, tot atât de talentat, care să facă față exigen-țelor”, a mai spus oficialul Tomisului. Serhan Cadâr speră într-o clasare cât mai bună la finele ediției 2011 / 2012 de campionat, însă se arată sceptic în legătură cu parcursul european. „În 2012, se împlinesc zece ani de când conduc clubul și sper să încununăm acest moment cu un nou titlu de campioană. Însă, principalul obiectiv este construirea unei echipe puternice, cu care să atacăm competiția internă și să reușim performanțe pe plan european din sezonul 2012 / 2013. Anul acesta, va fi foarte greu în Europa, sunt multe echipe puternice în CEV Cup, dar și în Challenge Cup, echipe care, anii trecuți, jucau în Liga Campionilor. Dau numai exemplul echipei Arkaș Izmir, care, anul trecut, a făcut legea în Challenge Cup, ea fiind însă o obișnuită a Ligii Cam-pionilor. Este o conjunctură nefavorabilă pentru echipele care provin din campionate mai slab cotate, cum este și cel al României”, a explicat Cadâr. Legat de grupa de juniori a clubului, înființată în 2009, Serhan Cadâr își pune mari speranțe în staff-ul de antrenori și în pregătirea de vară pe care tinerii voleibaliști o vor susține: „Începând cu zilele următoare, toate grupele noastre de copii și juniori vor ieși pe plajă, pentru un program de pregătire sever. Seara, se vor întoarce în sală, unde vor face antrenamente specifice, toate activitățile fiind urmărite de antrenorii Iulian Rădulescu și Răzvan Parpală. Pe lângă cei doi, am reușit să-l aducem de la Botoșani și pe Cezar Aciobiniței, care va întregi staff-ul responsabil cu pregătirea juniorilor”. Paul GREAVU