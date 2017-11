"Suntem în lupta pentru medalii, iar copiii au nevoie de susţinere!"

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan:

"Suntem în lupta pentru medalii, iar copiii au nevoie de susținere!"

CS Cleopatra se pregătește să încheie anul 2017 cu rezultate foarte bune. Echipele clubului din Mamaia fac performanță, sunt de podium și vor intra, în primăvară, în marea bătălie pentru medalii. Au nevoie însă de susținere!După disputarea primelor trei turnee naționale, echipa de rugby în 10 CS Cleopatra ocupă primul loc în clasamentul general al CN de juniori U16, cu un total de 72 de puncte. În primăvara anului viitor, vor mai avea loc alte trei turnee, organizate de cluburile CSM, Steaua și LAV București, iar tinerii jucători antrenați de Marius Codea, Onal Agiacai și Bogdan Cristea nici nu concep să cedeze fotoliul de lider.În grafic este și echipa de juniori U17, care ocupă locul 2 în clasamentul CN la rugby în XV, întrecută fiind numai de CSS Bârlad, oraș ce găzduiește centrul olimpic pentru tinerii rugbiști.În ciuda acestor performanțe, situația financiară a clubului nu este tocmai strălucită.„La turneul final de anul acesta, de la Constanța, am pierdut un prim meci, cu «Dinicu Golescu», 25-29, iar acest eșec la limită ne-a scos, practic, din lupta pentru medalii. Am câștigat apoi celelalte meciuri, cu Săcele și CSM București, și am terminat competiția pe locul 5, după ce, în Seria Muntenia, am fost pe primul loc. Astfel, din pricina acelei înfrângeri, avem probleme cu finanțarea venită din partea Primăriei Constanța, în Comisia de buget-finanțe, pentru că noi am trecut în proiect că avem ca obiectiv clasarea pe locurile 1-4 și am terminat pe locul 5. Nu trebuie să se uite însă că echipele noastre sunt acum în lupta pentru medalii și au nevoie de susținere pentru a-și demonstra capacitatea de a face performanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Tot din acest motiv, al lipsei de finanțare, Cupa 1 Decembrie la șah, care avea o frumoasă tradiție, nu va mai avea loc anul acesta.„Îmi pare foarte rău că, după o tradiție de 21 de ani, Cupa 1 Decembrie nu va mai fi organizată. Era un turneu de valoare, prin care sărbătoream și Ziua Națională. Să nu uităm că, în acești 21 de ani, pe la CS Cleopatra și gruparea sa parteneră, Palatul Copiilor, s-au perindat aproximativ 5.000 de copii. În prezent, mulți sunt mari maeștri, reușind să devină totodată ingineri, arhitecți, marinari sau profesori. Din păcate, am ajuns în acest punct, în care nu mai putem organiza Cupa 1 Decembrie. Pentru binele șahului constănțean, sper să depășim aceste hopuri cât mai repede”, a explicat președintele Chirondojan.Revenind la rugby, să precizăm faptul că, în lotul de juniori U17, este posibil să existe modificări.„Încheiem un an bun, iar pentru 2018, vreau să întăresc linia de trei-sferturi și grămada. De aceea, este posibil să mai transferăm încă 2-3 jucători. În ultimii 18 ani, echipele noastre au disputat mereu semifinale și finale, cucerind medalii de aur, argint și bronz. Ne dorim să păstrăm ridicată ștacheta performanței și vrem ca toți iubitorii sportului constănțean să fie alături de noi”, a mai spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.