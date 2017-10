Mihai Covaliu, președinte al Federației Române de Scrimă și al COSR:

"Suntem deficitari la capitolul antrenori!"

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

„A fost un an aproape perfect, pentru că, pe lângă această medalie olimpică de aur de la JO, se mai putea obține cel puțin o medalie. Din cauza asta spun aproape perfect, pentru că obiectivul FR de Scrimă la aceste JO a fost 1-2 medalii, având șanse reale la trei probe. Am reușit doar la spadă feminin pe echipe, o medalie de aur, cea mai strălucitoare, și este un lucru foarte bun ținând cont că am reușit să aducem singura medalie de aur pentru România la aceste JO”, a declarat Mihai Covaliu.Președintele COSR a remarcat angajamentul sportivilor și tehnicienilor în acest an olimpic, dar și generația care vine din urmă: „Sportivii și antrenorii, staff-urile tehnice ale acestor echipe s-au ridicat aproape de maximul de potențial pe care puteau să-l atingă. Sportivii nu au suferit accidentări majore, iar antrenorii și-au atins obiectivele pentru acest an. Am reușit în același timp să ne preocupăm de juniori și de cadeți. Avem câțiva cadeți foarte buni la sabie, la spadă, sunt juniori care promit marea performanță și de care eu sunt absolut convins că vom mai auzi în viitorul apropiat”.Medalia de aur de la Rio a atras o emulație în rândul tinerilor în ce privește scrima, dar Covaliu a admis că antrenorii de la bază trebuie stimulați mai mult pentru a pregăti viitorii sportivi: „Da, există această dorință, dar, din păcate, suntem deficitari, așa cum întreg sportul de la noi din țară suferă, la capitolul antrenori. Avem nevoie de mai mulți antrenori, avem nevoie de antrenori mai performanți, avem nevoie să atragem sponsori, pentru ca sportivii și colectivele tehnice să fie mai bine remunerate”.Președintele COSR a ținut să-i remarce pe toți cei care și-au reprezentat cu onoare tricolorul în competițiile internaționale. „Simona Halep este un sportiv cu un impact mass media și internațional foarte bun prin rezultatele pe care le face la turneele internaționale, la fel și Horia Tecău, prin rezultatele la JO. Aș vrea să-i remarc pe toți cei care fac performanță pentru România. Nu aș vrea să fac un clasament, aș vrea să-i felicit pe cei care își dedică timpul și energia pentru a face performanță și pentru a duce acele momente de emoție și bucurie pentru România. Eu cred că așa trebuie să gândim de acum înainte, să-i apreciem și să-i stimăm, să-i aplaudăm pe toți cei care își fac treaba cu devotament, cu profesionalism, cu corectitudine pentru România și pe cei pe care îi reprezintă”.În primăvară, sunt programate alegerile pentru președinția Federației Române de Scrimă, prilej cu care Mihai Covaliu este convins că omul potrivit va ajunge în fruntea forului național: „Conform statutului, vor fi alegeri în aprilie. Sunt mai mulți posibili candidați. Laura Badea și-a manifestat dorința, actualul secretar general Marius Florea, Roxana Scarlat Bârlădeanu sunt oameni care pot face mult bine scrimei, sunt oameni care provin din acest sport. Eu cred că vom găsi cel mai bun om pentru a prelua această federație”.