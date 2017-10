"Suntem campioni şi pe teren, şi la Bacalaureat!"

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan:

"Suntem campioni și pe teren, și la Bacalaureat!"

Cine spune că sportul și școala nu fac casă bună ori e răutăcios, ori nu știe ce vorbește. Cel mai bun exemplu de îmbinare a acestor două domenii l-au oferit rugbiștii de la CS Cleopatra, care au trecut cu bine prin „campionatul“ examenului de bacalaureat.Au cucerit titlurile de campioni pe terenul de sport, iar apoi au demonstrat că sunt buni și la școală. Într-o instituție de învățământ nu tocmai de „superligă”, mai exact la Liceul Tehnologic „Gh. Duca”, elevii componenți ai clasei cu program special de rugby, legitimați la CS Cleopatra Mamaia, au confirmat încrederea acordată și au reușit rezultate foarte bune, salutate de conducerea clubului.„În această clasă cu program special, am avut procent de promovabilitate de 85%. Doar trei dintre sportivii noștri au picat examenul. Grație acestei performanțe, liceul s-a clasat în prima jumătate a topului județean la bacalaureat. Mulți spuneau că nu se face carte în acest liceu. Ei bine, copiii noștri au demonstrat că se poate face și carte, și sport. Un motiv de mândrie în plus este acela că media cea mai mare la bacalaureat, în acest liceu, a fost obținută tot de un sportiv de-al nostru”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Acesta a ținut să precizeze că proiectul, demarat în urmă cu patru ani, nu ar fi putut să-și demonstreze eficiența fără sprijinul conducerii liceului și inspec-toratului școlar.„Vreau să mulțumesc pe această cale conducerii Liceului «Gh. Duca», prof. Elena Gogu, pro-fesorilor de la clasă, dar și Elenei Buhaiev, fost inspector școlar ge-neral adjunct, alături de care am pornit la drum, și actualului inspector școlar general, Răducu Popescu. După patru ani de investiție, culegem roadele. Nu trebuie uitați nici antrenorii care s-au ocupat de acești copii, Radu Nicolae Mocanu și Victor Bezușcu. Împreună cu întreg colectivul profesoral, au făcut o treabă foarte bună. Cel mai important lucru, dincolo de titlurile de campioni naționali U18, campioni naționali de rugby în 7 și vicecampioni naționali la U19 (apropo, la acea finală am fost furați ca-n codru de arbitri!), este faptul că acestor copii li se deschid noi perspective, atât din punct de vedere sportiv, cât și în ceea ce privește studiul. De ei sunt interesate cluburi din Superligă (Baia Mare, Timișoara, Steaua), din Divizia Națională și din alte eșaloane. Ei pot merge acum și la facultate, iar cinci dintre ei s-au înscris deja la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității «Ovidius»”, a precizat președintele Chirondojan.„O luăm de la capăt!“ În ceea ce privește activitatea sportivă la CS Cleopatra, antrenorul Radu Nicolae Mocanu a declarat că este pregătit să înceapă un nou proiect.„O luăm de la capăt cu o nouă generație și ne vom înscrie în campionatul de juniori U16, care va debuta în luna septembrie. Până atunci, vom face mai multe acțiuni de selecție, pentru a forma o nouă clasă a IX-a la Liceul «Gh. Duca», la fel de competitivă.Vom face trialuri atât în Constanța, cât și în alte localități din județ și, dacă va fi cazul, în alte regiuni ale României. Sunt copii care au calități pentru sport, nu au reușit la liceele la care și-ar fi dorit, iar noi le oferim șansa de a face și sport, și școală. Noul campionat ar putea fi unul regional, dar am putea juca în campionatul Bucu-reștiului. Altfel, îi felicit și eu pe absolvenții de bacalaureat și le urez mult succes în noile lor proiecte”, a declarat Radu Nicolae Mocanu.