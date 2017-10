Luminița Huțupan Dinu își asumă responsabilitatea pentru eșecul din partida cu Norvegia, de la CE de handbal feminin:

„Sunt principala vinovată, parcă eram drogată!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul naționalei feminine de handbal a României, Luminița Huțupan Dinu, a declarat, după înfrângerea suferită cu Norvegia, scor 31-37, că este singura vinovată de acest eșec, deoarece nu a apărat nimic, și și-a prezentat scuze în fața colegelor. „Sunt principala vinovată pentru înfrângere. Îmi cer scuze fetelor. Parcă am fost drogată, nu am reușit să apăr nimic. Spania nu merită această calificare în semifinale”, a afirmat Luminița Huțupan Dinu. Selecționerul Radu Voina a declarat, la conferința de presă, că doar presiunea a făcut ca echipa sa să nu câștige: „Noi am încercat multe, dar probabil presiunea și miza ne-au depășit. Mulțumesc echipei României pentru ce a făcut până acum. Am avut un parcurs corect și suntem acolo unde trebuie. Trebuie să câștigăm partida cu Croația și să ieșim cu fruntea sus”. Tehnicianul a explicat că cea care a pierdut a fost echipa, nu o anumită jucătoare: „A pierdut România, să nu căutăm țapi ispășitori. În viața unui sportiv există și momente bune, și rele. Atitudinea echipei a fost bună, s-a luptat”. La rândul său, extrema Valentina Elisei Ardean este de părere că soarta calificării în semifinale s-a decis în partida cu Spania, pierdută cu 18-26: „Noi am vrut victoria, dar nu a fost să fie. Marea noastră greșeală a fost meciul cu Spania, unde trebuia să câștigăm. Vrem să încheiem cu o victorie ca să ieșim onorabil din competiție”. România încheie conturile cu Europenele din Macedonia cu jocul pentru locurile 5-6, programat sâmbătă, în compania selecționatei Croației. Meciul are loc la Skopje, cu începere de la ora 12.30, fiind transmis în direct de TVR 2. Semifinalele Campionatului European sunt Norvegia - Rusia și Germania - Spania.