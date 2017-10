„Sunt nemulţumit de evoluţia unor jucători“

Antrenorul Ion Crăciun:

„Sunt nemulțumit de evoluția unor jucători“

După meciul cu Poli Timișoara, antrenorul HCM-ului, Ion Crăciun, a declarat că victoria echipei sale (30-24) este incontestabilă, dar că e nemulțumit de evoluția unora dintre jucătorii săi, fără a face, însă, nominalizări. „Jucătorii mei au intrat în teren puțin relaxați, de aceea ne-am văzut conduși în prima repriză. Important este că am revenit și am câștigat, o victorie care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Totuși, prestația unora dintre băieți nu a fost cea la care mă așteptam, nu sunt mulțumit de modul în care ei au înțeles să intre în teren. Altfel, am întâlnit o echipă avidă de puncte, care și-a vândut foarte scump pielea. Timișoara a făcut un meci bun și merită să rămână în Liga Națională”, a spus Ion Crăciun.