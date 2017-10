„Sunt mulţumit şi de scor, şi de evoluţia echipei“

Antrenorul principal al Farului, Ion Marin:

„Sunt mulțumit și de scor, și de evoluția echipei“

La fel ca și la precedentul meci de pe teren propriu, cu FC Vaslui, antrenorul principal al Farului, Ion Marin, a trecut prin toate stările posibile, de la agonie la extaz. La final, tehnicianul s-a arătat mulțumit atât de rezultat, cât și de jocul prestat de „rechini”. „Așa cum anticipam, a fost un joc greu, contra unei echipe bine organizate, care a fragmentat jocul cât a putut și a mizat, în principal, pe devieri către Borbely și a încercat să ne pună probleme la fazele fixe. Am obținut o victorie meritată, muncită și dorită. Dacă reușeam să dăm gol mai devreme, când ar fi trebuit - pentru că ne-am creat multe ocazii - scăpam și de emoțiile din final. Sunt mulțumit și de scor, și de jocul echipei. Am câștigat trei puncte importante și rămânem pe zero în clasamentul adevărului”, a declarat Ion Marin, la conferința de presă organizată după meci.