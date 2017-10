"Sunt fericit că am ajuns în finala Cupei României, este o calificare meritată"

Ştire online publicată Joi, 21 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că formația sa s-a calificat pe merit în finala Cupei României după rezultatul de egalitate, scor 2-2, din manșa secundă a semifinalei Cupei României cu Steaua."Sunt fericit pentru că am reușit să ne calificăm în finală. Trebuie să recunoaștem că din momentul în care am avut un om în plus nouă ne-a fost mult mai ușor. Dar, chiar și așa, Steaua a reușit să revină. Au marcat imediat după ce am făcut noi 1-1, nu e normal, pentru că ne-am relaxat și ne-am făcut meciul greu. Dar mă bucur că jucătorii mei au avut răbdare și nu au jucat cu mingi lungi și golul de 2-2 a venit în urma unor ocazii pe care le-am avut. Consider că această calificarea este meritată. Nu putem să zicem că finala e dinainte câștigată. CFR mă impresionează cum joacă în play-out, iar ASA Târgu Mureș au foarte mulți jucători cu experiență. Așa că finala Cupei nu e câștigată", a spus Rednic.El a recunoscut că a avut emoții până la final, chiar dacă Dinamo a jucat cu un om mai mult pe teren și l-a lăudat pe Ante Puljic, autorul golului doi. "Nu ai cum să nu fii îngrijorat când știi ce jucători are Steaua. Rapizi, tehnici, oricând pot face diferența. Și au avut până pe final faze, am avut ceva emoții, dar mă bucur că rezultatul a rămas 2-2. Mă bucur și pentru Puljic (n.r. — autorul golului doi al echipei Dinamo), în iarnă au fost ceva presiuni să scăpăm de el, dar eu îl cunoșteam. Îmi pare bine că l-am adus, ne-a ajutat foarte mult în acest sezon. El își dorește foarte mult să rămână la Dinamo", a adăugat tehnicianul.Rednic a menționat că nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo, scadent în vară, dar a precizat că negocierile cu finanțatorul Ionuț Negoiță sunt pe drumul bun. "Discuțiile cu Ionuț Negoiță avansează, sunt pe un drum bun. Mai sunt câteva lucruri de clarificat, pentru că eu îmi cunosc suporterii și la anul își vor dori mai mult. Problema e că acum Ionuț Negoiță nu mai discută cu mine, ci cu fiică-mea. Dacă mă abordau mai repede, poate avea șanse să mai las din pretenții. Dar cu fiică-mea e mai greu. E vorba despre banii ei, nu ai mei. Pe mine nu mă mai interesează banii, ci sănătatea mea", a afirmat Rednic.Dinamo București s-a calificat în finala Cupei României la fotbal, miercuri seara, după ce a terminat la egalitate cu Steaua București, 2-2 (0-1), pe Arena Națională, într-un meci din manșa secundă a semifinalelor, considerat în deplasare. În partida tur, disputată pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, cele două echipe terminaseră la egalitate, scor 0-0.Pentru Steaua au marcat Gabriel Enache (17) și Alexandru Chipciu (52), iar pentru Dinamo Patrick Ekeng (51) și Ante Puljic (75).Finala Cupei României va avea loc la 10 mai, pe Arena Națională, cealaltă finalistă urmând să fie desemnată joi, dintre CFR Cluj și ASA Târgu Mureș (0-0 în tur), scrie agerpres.ro