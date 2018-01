Simona Halep s-a întors în țară, după aventura de la Australian Open

"Sunt epuizată, am nevoie de odihnă"

Jucătoare de tenis Simona Halep s-a întors, ieri, în țară, fiind întâmpinată pe Aeroportul „Henri Coandă” cu aplauze și flori. Constănțeanca a declarat că singurul său gând este să se odihnească, deoarece este epuizată după meciurile de la Australian Open. Referitor la duelul cu daneza Caroline Wozniacki, Halep consideră că trofeul a fost câștigat de jucătoarea mai bună.„Urmează odihnă pentru mine, pentru că sunt epuizată. Trebuie să fac și teste pentru accidentările pe care le am. Caroline a jucat foarte bine și a meritat să câștige. Eu am mai fost aproape de un trofeu de Grand Slam. Bineînțeles că este trist că nu am putut să-l câștig, dar viața merge înainte. E doar un meci de tenis și sper ca, la următoarea finală, dacă voi avea ocazia să joc, să o câștig”, a declarat Simona Halep.Sportiva din Constanța a fost învinsă, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, sâmbătă, la Melbourne, în finala turneului Australian Open, ratând astfel, pentru a treia oară, cucerirea unui titlu de Grand Slam, după ce a pierdut două finale la Roland Garros, în 2014 și 2017.În urma înfrângerii de sâmbătă, Halep a pierdut locul 1 mondial pe care îl ocupa din data de 9 octombrie (16 săptămâni consecutive), fiind devansată de Wozniacki.