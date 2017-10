Lector univ. dr. Alexandru Micu:

"Sunt convins că putem duce yachtingul românesc în elita mondială!"

Constanța este un oraș binecuvântat de Dumnezeu. Are deschidere la Marea Neagră, dar beneficiază și de luciul lacurilor Siutghiol și Tăbăcăriei, locuri ideale pentru velierii constănțeni, și nu numai, de a-și etala calitățile. Din păcate, în România, yachtingul nu este exploatat la adevăratul său potențial.La Constanța, se fac eforturi considerabile de a reda yachtingului strălucirea „confiscată” în perioada comunistă, când s-a interzis ieșirea bărcilor de agrement sau de concurs pe Marea Neagră, de teama ca velierii să nu părăsească țara.Printre cei care pun umărul serios la transformarea și consolidarea yachtingului, se numără și lectorul univ. dr. Alexandru Micu, din Constanța, cadru didactic al Facultății de Navigație și Transport Naval din cadrul Universității Maritime. Om al locului și practicant al sailingului încă de la 3 ani, Alex a primit din partea Comite-tului Olimpic Internațional și al Federației Internaționale de Yachting - World Sailing, alături de alți cinci instructori din Ucraina, Republica Dominicană, Japonia, Fiji și Myanmar, o bursă de specializare în Marea Britanie, în perioada 5 septembrie - 21 octombrie, în urma căreia a devenit singurul instructor din țara noastră recu- noscut internațional pentru formarea și coordonarea specialiștilor din yachtingul românesc.Deși prins în activități alături de studenții săi de la UMC, Alex și-a făcut timp pentru a ne povesti cum a decurs prima săptămână în Marea Britanie și ce a însemnat această experiență pentru un om care iubește atât de mult yachtingul.„Tot ce am trăit în aceste șapte săptămâni în Anglia m-a făcut să privesc mai optimist sailing-ul. Acolo, am observat că se poate realiza orice îți dorești. Cursurile au avut loc la sediul Federației Internaționale de Yachting din Southampton și au fost ținute de cei mai mari specialiști în domeniu, din Franța, Olanda, Statele Unite sau Irlanda. În prima săptămână, ne-am axat foarte mult pe modul în care putem dezvolta acest sport în țările noastre. Ne-au ajutat foarte mult sfaturile venite din partea celor doi experți, Rob Holden (Africa de Sud) și Tim Cross (Anglia), oameni cu o vastă experiență în sailing. După ce ne-am radiografiat fiecare situație în țara sa, cei doi ne-au pus în față două dosare, în care erau detaliate toate elementele necesare pentru a duce România la nivelul marilor țări dezvoltate. Totul era explicat într-un mod foarte clar, sistematic, ierarhic, pe modelul piramidal. Este foarte important să ai parte de un asemenea exemplu, de un plan care a funcționat. Sunt sigur că poate fi implementat și la noi. Cu oameni capabili și disponibili, putem duce sailingul românesc acolo unde se află în acest mo- ment Anglia, Olanda, Franța, Grecia sau Singapore”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Micu.În edițiile viitoare, vom afla ce tipuri de ambarcațiuni folosesc țările dezvoltate, ce națiune asiatică are un simulator de navigație de ultimă generație ce creează condițiile de la mare altitudine și cum au apreciat oficialii Federației Internaționale de Yachting, în frunte cu olandezul Christoffel van Hees, proiectul prezentat de Alex la sfârșitul celor șapte săptămâni de cursuri.