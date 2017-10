Serhan Cadîr, director executiv al CVM Tomis Constanța:

„Sunt convins că echipa putea mai mult“

Echipa de volei masculin CVM Tomis se pregătește să încheie un an 2010 în care, cel puțin în partea secundă, a fost urmărită de ghinioane. Voleibaliștii constănțeni au fost eliminați din cupele europene, dar sunt primii în campionatul intern. Aventura europeană a Tomisu-lui a durat foarte puțin în acest sezon. Fortuna i-a scos în cale adversari redutabili (SCC Berlin în Cupa CEV, Gazprom Ugra Surgut în Challenge Cup) și înfrângerile nu au putut fi evitate, mai ales că, spre deosebire de anul trecut, lotul este complet schimbat. „Sunt convins că am fi putut mai mult, dacă am fi avut continuitate în pregătire cu o anumită formulă de echipă. Dacă aveam omogenitate, și rezultatele ar fi fost altele. Chiar și așa, faptul că, în primul set al meciului cu rușii, de la Constanța, am recuperat și am făcut 20 de puncte, iar în celelalte am ținut pasul până la 14-16, spune ceva. Echipa are potențial, trebuie să avem răbdare, pentru că o campioană nu răsare peste noapte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadîr. În schimb, Tomisul are o evoluție foarte bună în campionat, pregătindu-se să încheie turul cu victorii pe linii, un veritabil record în materie. „Evoluția echipei în Divizia A1 este foarte bună, suntem la un pas de a contabiliza 11 victorii din tot atâtea posibile, ceea ce nu este ușor de realizat. Să nu uităm că ne-am calificat și în finala Cupei României, iar băieții veneau atunci după un moment dramatic: accidentarea gravă la cap, în timpul unui antrenament, a lui Oliveira. Închipuiți-vă cum au intrat jucătorii în teren, știind că al lor coleg a trecut pe lângă moarte. Acel incident, care ne-a afectat foarte mult, a fost urmat de accidentările altor jucători importanți. Practic, antrenorii nu au putut să cristalizeze o formulă standard”, a explicat Cadîr. Va fi transferat un coordonator de joc În perioada următoare, lotul Tomisului va fi completat cu un coordonator de joc și, în funcție de problemele ce ar putea să mai apară, un jucător de atac. „Deocamdată, nu avem o țintă precisă. Așteptăm finalul campionatului, să vedem ce jucători putem transfera. Sperăm ca viața să nu ne mai rezerve alte surprize neplăcute. Până atunci, fiind final de decembrie, vreau să urez tuturor un an nou cu multe bucurii, atât în plan spiritual, cât și în plan material și familial! Îmi doresc ca toți constănțenii să guste din fericirea rezultatelor pozitive aduse de sportivi. Prin performanțele interne și internaționale, sportivii pot să-i facă pe constănțeni să mai uite de necazurile cotidiene. Mulțumim pentru sprijinul acordat sponsorilor, adminis-trației locale și presei sportive constănțene, care au fost permanent alături de noi!”, a transmis Serhan Cadîr.