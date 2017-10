HCM Constanța - Tatran Preșov, în Cupa Cupelor la handbal masculin

Sub presiune maximă!

HCM Constanța și-a făcut singură viața grea, iar acum trebuie să prindă o formă de excepție pentru a continua cursa în Cupa Cupelor la handbal masculin. Învinsă de arbitri și de propriile erori în meciul tur al optimilor de finală, HCM Constanța are de recuperat un handicap de opt goluri (25-33) în manșa secundă a „dublei” cu Tatran Preșov. Cu toate acestea, jucătorii și antrenorii nu au renunțat la bruma de speranță. „Noi, jucătorii, suntem cei vinovați pentru înfrângerea severă din Slovacia. Bineînțeles că nu suntem mulțumiți de evoluțiile noastre, nu căutăm scuze, sperăm să ne descătușăm în retur și, cu sprijinul suporterilor, pe care îi așteptăm la sală în număr cât mai mare, vom forța calificarea. Tatran e o echipă sub nivelul celor de la Kielce, dar, pentru a o învinge la cel puțin opt goluri, ne trebuie o apărare foarte bună și un atac exact, care să nu mai rateze din situații de unu-unu cu portarul”, a declarat, vineri, în conferința de presă organizată la Sala Sporturilor, pivotul Silviu Băiceanu. „La HCM, problema ține de psihic. Cum se pierd două meciuri, e catastrofă. Tot timpul se așteaptă victorii, iar presiunea este uriașă. Oricum, principalul obiectiv este câștigarea campionatului”, a spus antrenorul principal Zoran Kurteș. Meciul HCM - Tatran Preșov se dispută duminică, de la ora 11, la Sala Sporturilor. Pentru acest joc, tehnicienii vicecampioanei României nu au probleme deosebite de efectiv, fiind posibilă chiar și folosirea lui Petr Hejtmanek, handbalistul ceh efectuând, joi și vineri, primele antrenamente complete după o pauză de aproape o lună. Kurteș urma să se decidă și în privința jucătorului care va evolua în centrul atacului, posibile variante fiind Adzic, Csepreghi și chiar Pavlovic. „Plecăm de la 0-0” Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța, s-a arătat încrezătoare în șansele de acces ale HCM-ului în sferturile Cupei Cupelor. „Calificarea se obține cu răbdare și inteligență. Neliniștea echipei noastre a făcut diferența în meciul tur. Acum, jucătorii trebuie să șteargă totul cu buretele. Pornim de la 0-0, așezăm fiecare atac și îi batem la zece goluri. Am mare încredere în băieți”, a spus fosta vicecampioană mondială.